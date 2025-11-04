Asturias suma casi 1.400 parados en un mes, aunque el desempleo baja con respecto a hace un año

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado un 2,77% en Asturias ... en el mes de octubre respecto a septiembre, hasta alcanzar la cifra de 50.889 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el décimo mes del año, el número de parados ha aumentado en 1.372 respecto a septiembre, pero en términos anuales ha descendido un 7,46%, con 4.100 parados menos que hace un año.

Por sectores, el mayor número de parados se encuentra en el sector servicios, con 37.645 desempleados; en el colectivo sin empleo anterior, 5.411 desempleados; 3.573 en la Industria; 3.408 en la Construcción; y 852 en la Agricultura. El sector en el que más ha aumentado el paro es en Servicios, donde hay 1.014 parados más que en septiembre. Le sigue el incremento registrado en la Industria, con 207 más, y en el colectivo sin empleo anterior, con 99 más.

Al detalle 20.965 Hombres el número de parados hombres asciende a 20.965 29.924 mujeres el número de mujeres que buscan empleo es de 29.924 4.016 personas que buscan empleo en Asturias son menores de 25 años

Entre los extranjeros, el paro se sitúa en 5.228 personas, la mayoría en el sector Servicios, donde están dados de alta en las oficinas de empleo 3.171 extranjeros.

Sube la contratación

En cuanto a la firma de contratos, en octubre se han suscrito 24.753, lo que implica un aumento del 3,96% respecto al mes anterior y un 1,63% más que el año pasado. Del total, 8.169 son indefinidos y 16.584 temporales.

El dato acumulado de contratos en octubre asciende a 215.623 firmas. De ellos, 65.577 son indefinidos, el 30,43% del total, y 149.935 temporales, el 69,57% del total.

Datos en España

En este inicio de otoño España ha conseguido volver a superar la barrera de los 21,8 millones de afiliados, un máximo histórico que registró en junio y julio pero que perdió en los meses posteriores. Es más, octubre ha marcado un récord en creación de empleo si descontamos 2021 por efecto de la pandemia.

Así, se han sumado 141.926 cotizados más de media y se alcanzan los 21.839.592 afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social. Se trata del mayor aumento de afiliación en un mes de octubre de la serie histórica con excepción del año 2021, cuando se rozaron los 160.000 nuevos empleos tras perderse más de un millón de puestos por la debacle de la pandemia.

La cara amarga del mes, una vez más, la dibuja el paro, que, pese a este fuerte repunte del mercado laboral, vuelve a subir en 22.101 personas en octubre, lo que indica que el nuevo empleo que se crea va a parar a nuevos aspirantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Pese a esta mala noticia, cabe resaltar que se trata del alza menor alza de la década, a excepción de los dos años de la pandemia, y tres veces menos de la media habitual. El número total de desempleados se eleva así hasta los 2.443.766 personas, el nivel más bajo desde 2007 en este mes pero seguimos a la cabeza de Europa.