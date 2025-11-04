El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asturias suma casi 1.400 parados en un mes, aunque el desempleo baja con respecto a hace un año

El número de personas que buscan empleo aumenta en 1.372 respecto a septiembre, pero en términos anuales ha descendido un 7,46%

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:42

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado un 2,77% en Asturias ... en el mes de octubre respecto a septiembre, hasta alcanzar la cifra de 50.889 parados, según ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el décimo mes del año, el número de parados ha aumentado en 1.372 respecto a septiembre, pero en términos anuales ha descendido un 7,46%, con 4.100 parados menos que hace un año.

