«Las empresas solo invierten en prevención lo mínimo para no recibir sanciones» Sara García de las Heras, durante su conferencia. / DAMIÁN ARIENZA USO denuncia que cada vez se subcontrata más la evaluación de riesgos y que en muchas ocasiones se hace «un copia-pega» N. A. E. GIJÓN. Martes, 12 marzo 2019, 03:17

La crisis trajo una caída en picado en la inversión en prevención, pero la recuperación no está conllevando una mayor percepción de los riesgos y un incremento de las medidas de seguridad. Así lo defendió ayer Sara García de las Heras, secretaria confederal de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, una de las protagonistas de la jornada inaugural del X Foro 'Tú Previenes', que organiza el sindicato hasta este mediodía en la Universidad Laboral de Gijón.

Según aseguró, las empresas han subcontratado los servicios de prevención y adquieren «solo el paquete básico, con una evaluación de los riesgos que es un copia-pega, y si el riesgo no está bien evaluado no se puede prevenir». Advierte también de que el incremento de la ocupación, con trabajadores muy precarizados, gran parte con contratos temporales y mucha rotación y movilidad, supone un gran peligro. De hecho, la siniestralidad se incrementa de forma constante desde 2012. «Tenemos un problema grave», señaló, y recordó también la necesidad de que haya más medidas relacionadas con el transporte para evitar accidentes 'in itinere', en los que hay más víctimas femeninas que masculinas, aunque ellos tienen los accidentes más graves.