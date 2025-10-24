El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Varios ciudadanos esperan la apertura de una oficina del Servicio de Empleo. Mario Rojas
Encuesta de Población Activa

Récord de ocupación en Asturias en el tercer trimestre a pesar de que se destruyen 8.200 empleos

El paro subió en 1.600 personas durante el tercer trimestre hasta los 42.800 desempleados

E. P.

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:28

El paro en Asturias subió en 1.600 personas durante el tercer trimestre hasta los 42.800 desempleados, un 3,9% más que el ... trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 9,03%.

