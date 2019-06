Feito: «Si todo el alumnado de Secundaria optase por la FP, no se cubriría la demanda laboral» Belarmino Feito conversa con Juan Neira durante su entrevista en La Lupa. / LUIS SANTIAGO El líder de la patronal urge al nuevo Gobierno un impulso a la formación dual para que ésta «se ajuste en tiempo real» a las necesidades productivas ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 13 junio 2019, 03:17

La asamblea anual de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), celebrada la semana pasada, tuvo un doble objetivo. Por un lado, tender la mano y ofrecer colaboración al nuevo Gobierno que salió de las urnas el 26-M y, por el otro, volver a poner sobre la mesa las reivindicaciones del colectivo, plasmadas ya el pasado año en el documento '22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias'.

Una de estas prioridades inmediatas, según subrayó ayer Belarmino Feito en el programa La Lupa, de Canal 10, pasa por la formación. En esta materia, aclaró, no es necesario revisar la cuantía de dinero que se emplea para formar a los alumnos asturianos, sino el cómo se distribuye. «Falla de base ya que se debe formar para el empleo, que al final es de lo que se trata. La distancia entre el mundo de la formación y el de la empresa hace que el proceso sea poco efectivo ya desde los mismos servicios de orientación de las escuelas», argumentó Feito. En este sentido, instó al próximo gobierno regional a tomar cartas en el asunto para que una de sus primeras medidas sea, precisamente, la FP Dual. Echó en falta más agilidad por parte del anterior Ejecutivo, que no pudo impulsar en un año el decreto que regulaba esta modalidad y se mostró convencido de que impulsar una educación apoyada en la empresa beneficiaría desde el primer momento los datos de empleo.

«El decreto quedó entre unos departamentos y otros de las consejerías. Al final nos dicen que no han llegado a tiempo y eso que han tenido casi un año para tramitar el decreto. Esas son las cosas que no deben pasar, hay que establecer prioridades y la formación debe ser el pilar de cualquier eje estratégico. En este momento, yo creo que si todos los alumnos de secundaria optasen por la Formación Profesional no cubrirían las vacantes y las demandas de las empresas», afirmó.

En lo relativo a la industria y la descarbonización, Feito fue rotundo. Pese a que el asunto ya marca la agenda económica de la región desde hace meses, el líder de la patronal reconoció que «fuera de Asturias el problema no se conoce» y, por tanto, otros territorios «no son conscientes del impacto que tiene» la denominada descarbonización exprés. En vista de la buena sintonía existente entre Barbón y Sánchez, Feito apuesta por una «interlocución fluida para lograr transmitir el alcance real del problema».

El problema del acero

También llamó el líder de Fade a hacer causa común con otras regiones de Europa con el objetivo de proteger el acero autóctono. A su juicio, la única herramienta viable a corto plazo es el del arancel medioambiental. Una medida que encarecería la materia prima foránea y que, de esta manera, compensaría la falta de impuestos medioambientales en los países de origen.

«Se va a seguir consumiendo el mismo acero, y lo que no se produzca en Europa se va a producir en otra parte. Debemos actuar rápidamente para proteger la industria comunitaria. Yo no digo que no haya un coste por emisiones, pero quien quiera meter una tonelada de acero en Europa tendrá que pagar un arancel medioambiental para equilibrar, ya que fue este país extranjero el que rompió las bases de libre mercado al no asumir su responsabilidad», afirmó.

Otro de los asuntos que deberán ser prioritarios para el futuro inmediato de Asturias es el de la conectividad. En lo relativo a la alta velocidad, Feito sostiene que la sociedad asturiana «no está preparada» para un nuevo retraso en los plazos. «Son demasiados años y la gente viaja, va a Madrid y sufre lo que sufre. Y con las mercancías lo mismo. Aún así, que la alta velocidad llegue a Gijón no lo considero estratégico. Hay que analizar la inversión, lo que reporta, el tiempo y los plazos de ejecución. Lo prioritario son pasajeros y mercancías hasta Campomanes», argumentó. Poner en marcha la ZALIA, paralizada por falta de electricidad, también será uno de los retos del futuro Gobierno para convertir a Asturias en un «nodo logístico» prioritario en la zona norte de España.