Francisco Baragaño, homenajeado por sus compañeros del sindicato USO Francisco Baragaño, en el centro junto a su esposa, rodeado por sus compañeros de sindicato. / PALOMA UCHA «Es un reconocimiento a todo lo que hicimos juntos», afirma el exlíder de la organización en Asturias, quien abandonó el cargo en 2014 SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:19

Más de una treintena de compañeros del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) homenajearon ayer al histórico líder Francisco Baragaño en un acto que tuvo lugar en la sidrería El Candasu, en Gijón, a medio día. El homenajeado, según explicó, no se esperaba sorpresa de tal calibre. «Llegué y vi todo lo que habían preparado, no tenía ni idea de nada. Hasta mi mujer me tenía engañado», aseguró emocionado el sindicalista.

Durante la espicha, organizada por los compañeros que le regalaron una placa y un reloj, además de otros detalles, Francisco Baragaño pudo reecontrarse con compañeros a los que conoció hace más de cuarenta años, cuando entró en la vida sindical de USO, y también con los más recientes, que dejó hace cuatro años, momento en el que se apartó del sindicato.

«Dicen que es un homenaje para mí, pero yo considero que es un reconocimiento a todo lo que hicimos juntos. Siempre mantuvimos una militancia muy activa todos los compañeros», recordó.

Al homenaje, al que acudió el exsecretario de USO a nivel confederal, Manuel Zaguirre, también asistieron compañeros de Cangas del Narcea, de las cuencas del Caudal, de Oviedo y de Avilés.

«Fue muy emotivo, la verdad. A mí no me gustan mucho estas cosas. Si me lo llegan a proponer digo directamente que no, ellos lo saben por eso lo hicieron a escondidas. Luego cuando llegas y los ves a todos reunidos esperándote la cosa cambia, es imposible negarse a pasar un rato agradable con ellos», reconoció Baragaño cuando aún estaban en los últimos coletazos de la fiesta.

Francisco Baragaño, exdirigente de USO, nació el 10 de agosto de 1949 en Tuilla (Langreo). Hijo de un minero, emigrante a Alemania, entró a trabajar en Uninsa, que más tarde sería Ensidesa y Arcelor, y su actividad sindical arrancó en 1973.

En 1991 fue nombrado secretario general de la Unión Sindical Obrera, cargo que ostentó hasta 2014. Francisco Baragaño consiguió un récord al mantenerse al frente del tercer sindicato en importancia de Asturias durante 23 años seguidos. Incluso en una ocasión fue reelegido con el 100% de los votos.

El exsecretario general abandonó el cargo porque «no tenía la frescura ni las ganas de mis comienzos». Días antes de dejar sus funciones, Baragaño afirmaba que dejaba una organización que había aumentado, tanto en afiliación como en estructura y representatividad, y que estaba saneada económicamente». El relevo lo tomó José Luis Llera en el décimo congreso regional de USO.