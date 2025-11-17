El Gobierno acusa a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la ley para reducir las muertes en el trabajo

Nuevo ola de reproches del Ministerio de Trabajo a la patronal española. El número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín ... Pérez Rey, acusó de nuevo este lunes a la CEOE de «calentar la silla» y torpedear la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que busca actualizar una norma que tiene ya treinta años con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de trabajo.

El Gobierno lleva ya 21 meses negociando con los sindicatos y la patronal una actualización de la ley para llenar sus vacíos y reconocer ya los nuevos riesgos del siglo XXI que están haciendo un «mella» en la salud de los trabajadores, como los riesgos digitales, los que afectan a la salud mental o los climáticos, entre otros. Pero tanto Trabajo como UGT y CC OO denuncian una posición de los empresarios de negativa a avanzar en este campo, pese al tiempo que llevan discutiendo sobre este tema, con el objetivo de demorar su aprobación. «Hoy hemos tenido una nueva mesa de diálogo social sobre la prevención de riesgos laborales y, una vez más, la patronal no ha hecho los deberes en esa mesa. Una vez más nos hemos sentado ante una patronal que comparece, pero está ausente, una patronal que se dedica a calentar la silla en las mesas de diálogo social. No puede ser. La prevención de riesgos laborales no es un juego», advirtió Pérez Rey.

Por ello, al estilo de lo que ya ha ocurrido en otras negociaciones como, por ejemplo, la reducción de la jornada -que finalmente naufragó tanto en la mesa del diálogo social como en el Congreso-, la mano derecha de Díaz en el ministerio lanzó un ultimátum a la organización liderada por Antonio Garamendi para que se posiciones antes de que termine el mes y presente una propuesta o, de lo contrario, legislarán solo con el apoyo de los sindicatos.