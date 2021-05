Gobierno y agentes sociales firman la prórroga de los ERTE Escrivá valora el «equilibrio» alcanzado en la nueva prórroga de los ERTE y Yolanda Díaz ensalza el papel clave que tiene para el Gobierno el diálogo social LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 27 mayo 2021, 15:29

Después de unos días frenéticos de negociación, el Gobierno firmó hoy con la patronal y los sindicatos el acuerdo alcanzado para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre que esta tarde aprobará el Consejo de Ministros convocado de forma extraordinaria para esto. Incluso la propia ministra de Trabajo acudió al acto apenas unas horas después de que le dieran el alta médica en el hospital de la Paz, después de haber tenido que guardar reposo por su frenética actividad.

Durante la firma, las críticas que se habían lanzado tan solo 24 horas por parte de la CEOE al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron paso a unas palabras de agradecimiento y de alabanza al éxito cosechado con esta herramienta de los ERTE.

Escrivá tenía la llave para desatascar la negociación y lo consiguió mejorando considerablemente las exoneraciones de los trabajadores en ERTE, pero también las de quienes se reincorporan. Por ello, alabó «el equilibrio» que consigue con el nuevo diseño «entre extender una prestación clara a todos los trabajadores que aún están afectados por la pandemia se mantiene de forma extensa y al mismo tiempo contiene elementos para generar incentivos para la recuperación». De esta manera, confió en que todos los trabajadores que siguen en ERTE se incorporen «de forma plena en los próximos meses».

Por su parte, la vicepresidenta tercera, que manifestó tener «pocas fuerzas» por su convalecencia, se mostró muy satisfecha porque este acuerdo «va a salvar a miles de familias y a miles de empresas». «Para mí es fundamental porque sé hoy que muchas empresas, muchos trabajadores y sus familias van a dormir mucho más tranquilos».

El discurso de Yolanda Díaz giró sobre la importancia que tiene para este Gobierno el diálogo social, que se esté saliendo de esta crisis sin huelgas y gracias a acuerdos alcanzados con los agentes sociales. «Esto es una buena fórmula, un buen hacer. Si se quiere, el acuerdo es posible», defendió.

El presidente de Cepyme -que representó en este caso también a la CEOE ya que su presidente Antonio Garamendi no pudo acudir al estar de viaje- lanzó un claro mensaje al Gobierno para que no retiren ninguna ayuda. «Todavía hay muchas empresas pasándolo mal, no es el momento de retirar los ERTE, como no es el momento de retirar ningún estímulo», reclamó.

Los sindicatos defendieron mantener los ERTE más allá de esta pandemia tal y como ya ha anunciado el Gobierno como una alternativa al despido. «Apostamos porque estas medidas de adaptación y reducción de jornada se consoliden en la Constitución española para romper la vieja inercia del despido y del ajuste salarial», apuntó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien vaticinó que «habrá un antes y un después en el mercado laboral español».

En esta misma línea, su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, resaltó que «los ERTE son una experiencia que nos han de servir para un futuro sin lugar a dudas. Solo tenemos que adaptarlos y situarlos en el entorno del mercado de trabajo para abordar el futuro en las mejores condiciones», explicó.