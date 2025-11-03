El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Claudia Montes reconoce que Ábalos le dio dinero y asegura que Koldo la acosaba: «Llegó a hacerme 21 videollamadas»
Un grupo de jóvenes becarios, en una empresa. R. C.

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

La norma impondrá sanciones de hasta 250.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas, limita sus horas de trabajo y obliga a pagarles por los gastos derivados de la actividad

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Casi dos años y medio después de acordarlo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el anteproyecto de ley del ... estatuto del becario, que regirá las relaciones laborales de los estudiantes en prácticas y obligará a que todos coticen a la Seguridad Social, según adelanta el País y ha podido confirmar este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  4. 4 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  8. 8 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso