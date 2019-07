«El Gobierno no podrá ponerse flores mientras no rebaje el coste energético» De la Uz, con las instalaciones de Alcoa detrás. / OMAR ANTUÑA José Manuel Gómez de la Uz | Presidente del comité de Alcoa en Avilés «Quiero pensar que Alcoa hizo todo el proceso lo mejor posible, aunque estoy seguro de que vende a regañadientes y porque no le quedó otra» LAURA CASTRO GIJÓN. Domingo, 7 julio 2019, 03:33

Le queda un sabor agridulce tras todos estos meses de lucha con Alcoa. José Manuel Gómez de la Uz (Avilés, 1976), presidente del comité de empresa de la planta avilesina, se siente satisfecho con el trabajo realizado por los representantes de la plantilla, pero le queda ahora la incertidumbre de saber qué pasará en el futuro con Parter, si es que la venta finalmente se lleva a cabo.

-Han pasado casi nueve meses desde que Alcoa anunció los cierres. ¿El conflicto se ha desarrollado como esperaban?

-Son muchos meses y todos ellos con diferentes escenarios. Empezamos diciendo que no al cierre, nos costó muchísimo que Alcoa accediera a vender y fue algo satisfactorio. Luego había que buscar inversores, hubo mucho ruido, muchas expectativas y en el escenario final solo quedó uno, que eligió Alcoa. La empresa quería que participáramos con ella de la responsabilidad de esta elección y también logramos quitárnoslo de encima. Nos queda ahora la incertidumbre de un futuro complicado y ligado a lo de siempre, la electricidad.

-¿Qué se pudo hacer mejor?

-La venta nunca estuvo en manos de los trabajadores y no sabemos qué hubo detrás de la negociación. Quiero pensar que Alcoa hizo el proceso lo mejor posible y que los demás actores no estaban realmente a la altura de lo que pedía. Lo ideal habría sido que el Gobierno hubiera asegurado un coste energético a los inversores y tener un proyecto ligado a otras alternativas más allá de la producción de aluminio primario, pero seguiremos trabajando por ello.

-A pesar de todo, el futuro de las plantas sigue estando en el aire...

-Sí y en esto tenemos muy poco que hacer. Es una cuestión financiera que debe solucionar el inversor. Tenemos claro que pueden darse dos escenarios y que no podemos hacer absolutamente nada más. A lo mejor son otros actores los que tienen ahora que ayudar en esto.

-Teniendo en cuenta lo que costó convencer a Alcoa para que vendiera, ¿cree que cerrará la operación con Parter?

-Nunca supe claramente lo que quiere Alcoa, nos ha descolocado bastante. Entiendo que es más fácil para ella un cierre porque así se ahorra todos los problemas de una venta que puede tener consecuencias si al final no sale bien la inversión. Estoy seguro de que hace la venta a regañadientes, pero no le quedó otra porque se le ha presionado desde todos los estamentos.

-¿Dónde se sitúa ahora ese foco de presión?

-En Alcoa y el Gobierno central, que además ha insistido mucho en echar esto hacia adelante llegando a presionar a los trabajadores a niveles inimaginables. El Gobierno no ha hecho nada y ya le toca. Dicen que han colaborado, pero no. Los acuerdos que se han ido alcanzando siempre han sido fruto de la negociación entre los trabajadores y la empresa, ellos no han puesto nada encima de la mesa. Que las plantas tengan un buen futuro depende del Gobierno.

-¿Cree que el Ejecutivo ha cumplido los compromisos que adquirió con los trabajadores?

-Solo creo en los hechos y en la veracidad. El Gobierno no ha hecho nada más que estar presente en el conflicto. No puso nada sobre la mesa y es exigible que todo lo que tienen que hacer para abaratar los costes eléctricos lo hagan ya y velen de verdad por el proceso. Decían que lo estaban siguiendo con lupa y la semana pasada, cuando Alcoa anunció de repente que Parter no cumplía, quedó claro que no se habían enterado de nada. Alcoa llevó todo el proceso unilateralmente. El Gobierno no puede ponerse flores hasta que no haya un escenario energético mejor y se arranque la electrolisis en las plantas.

-Siempre se mostraron más interesados en el plan de Quantum, ¿qué reticencias tienen con Parter?

-Veíamos que Quantum de alguna forma nos decía que podía haber trabajo activo para todos. No sabemos si es verdad o no, a lo mejor es que Parter es más realista, pero el nivel de producción que planteaba Quantum era mejor. Solo queríamos que se valorara esa opción, no dijimos que estuviera por encima de la otra. Es más, pedimos que los planes de uno y otro fueran evaluados por organismos independientes.

-Pero no fue así.

-No. No obstante, le trasladamos a Parter que nosotros vamos a colaborar. Queremos que esto salga bien para que quepa toda la plantilla y seamos capaces de mejorar el proyecto que traen.

-Parter condiciona el empleo a la facturación y al coste energético. ¿Cree que el Gobierno solventará este segundo punto?

-Está claro que nadie va a decirnos «tranquilos, habrá trabajo para todos durante años». Esto ni Quantum, ni Parter, ni Alcoa, ni Liberty House nos lo puede asegurar. Hay que desarrollar un proyecto y para trabajar al 100% Parter se basa en las series de electrolisis y esto es muy complicado. Llevamos muchos años peleando por un precio de la energía y no somos capaces de que los distintos gobiernos se den cuenta de lo necesario que es estar en igualdad de condiciones con otros competidores como Francia y Alemania. Los costes son cada vez más altos y sentimos que esto va a ser muy difícil. Eso no quita para que desde hoy vayamos a presionar al Gobierno para que haga lo que prometió. Es difícil creerles porque dijeron muchas cosas que no han cumplido. Me siento defraudado por la clase política.

-¿En general?

-Hubo actores políticos que al principio se pusieron a nuestro lado y luego se desvanecieron. Incluso, algunos nos han querido coartar nuestro derecho a decir lo que pensábamos. No obstante, me quedo con lo positivo. Por ejemplo, en la 'Marcha del Aluminio' vimos a chavales muy jóvenes apoyándonos en cada etapa y eso dice mucho.

-La industria no atraviesa su mejor momento en Asturias. ¿Cómo ve el futuro del sector en la región?

-Cuando salimos a la calle no lo hicimos solo por Alcoa. La gente nos apoya porque saben que hay un problema grave para que la industria pesada continúe. Es nuestra forma de vida, está siendo muy amenazada y eso lo ve cualquiera. La punta de lanza de Alcoa lo ha demostrado.

-¿Cómo se han tomado los trabajadores el resultado final del proceso?

-Ha habido tensiones y es normal. Algunos estaban ya muy agobiados estas últimas semanas viendo cómo actuó Alcoa, exigiendo más compromisos a Parter. No sabemos si esto es lo mejor o lo peor, hay mucha incertidumbre. Somos más de 300 personas y cada uno tiene su situación particular, pero desde el punto de vista sindical tenemos que luchar por el empleo.

-¿Cómo manejan que haya trabajadores que prefieren el plan social?

-Entiendo todos los puntos de vista. Son muchos meses con la cabeza descontrolada, pensando de todo, echando cuentas por si no sale bien. Intentamos minimizar el impacto de que toda la plantilla no pudiera trabajar, pero no fuimos capaces de mover más de lo que hay sobre la mesa. Lo importante es que todos seguiremos trabajando y hay un amplio margen de tiempo para cambiar los costes energéticos. Hay que ver cómo viene Parter y si se puede mejorar el proyecto, haremos todo lo posible presionando a las instituciones y trabajando por ello.

-De haber sido Quantum, ¿cree que estos trabajadores le habrían dado una oportunidad?

-Lo que sí sé es que Quantum supo vender más su proyecto que Parter y como trabajador, aunque lo que nos contaron puede ser mentira, es cierto que lo escuchas y te convence más. Supieron presentar más su plan industrial.

-También han tenido un frente abierto con la plantilla de La Coruña. ¿Qué pasó?

-No soy una persona rencorosa y me olvido de todo lo que no sea positivo. Son mis compañeros y no voy a decir nada de ellos.

-¿Qué balance hace ahora que se encara de verdad la recta final del conflicto?

-Estoy muy satisfecho con todo lo que hemos hecho. Llegamos a sitios inusitados, conseguimos una declaración institucional del Parlamento de España apoyándonos. A nivel social, hicimos todo lo que se podía hacer. Quiero agradecer a todo el mundo que sin tener nada que ver con nosotros nos ayudó. Si no es por la gente, no estaríamos ni de lejos aquí.

-Haciendo autocrítica, ¿cómo valora su trabajo?

-Estoy seguro de que hemos cometido muchos errores. Esto es una problemática enorme y nosotros también somos trabajadores. Habrá que analizarlo todo con perspectiva, porque es difícil verlo cuando tienes que ir día a día. No obstante, los actores de alrededor de alguna forma bendicen lo que hemos hecho y cómo hemos movido todo esto en Avilés. Nunca perjudicamos a nadie ni hicimos movilizaciones drásticas, solo nos esforzamos en sumar, en explicar el problema y pedir apoyo.