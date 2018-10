Los grupos parlamentarios llaman a la unidad para oponerse al cierre de la factoría Marcelino Marcos (PSOE): «Este no es un asunto imputable al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez» | Mercedes Fernández (PP): «Desde que marchó el PP del Gobierno, Alcoa pretende abandonar Asturias y Galicia» EUROPA PRESS Jueves, 18 octubre 2018, 12:02

Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado han consensuado finalmente un posicionamiento común que harán público a través de una declaración institucional mostrando su oposición frontal al cierre de las fábricas de Alcoa en Avilés y en La Coruña. La declaración se aprobará en un Pleno extraordinario convocado para las 12.30 de este jueves.

Tras la junta de portavoces en la que han consensuado el texto de la declaración, los portavoces de los grupos han hecho una llamada al consenso. Pero pese a esa llamada a la unidad no han faltado las críticas y los reproches entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias, con trabajadores de Alcoa a la entrada de la Junta General del Principado

Así, la portavoz del PP, Mercedes Fernández ha indicado que «desde que marchó el PP del Gobierno, Alcoa pretende abandonar Asturias y Galicia». Además la 'popular' ha defendido la política de compromiso con las industrias electrointensivas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha asegurado que el propio presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés valoró ese compromiso.

Fernández ha indicado que «es fundamental evidenciar la unidad de acción de todos los grupos parlamentarios en defensa de Alcoa, tanto en Asturias como en Galicia». Por ello ha pedido unir fuerzas para defender una política energética que no perjudique a los intereses de Asturias.

Para el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, ha considerado que este anuncio por parte de Alcoa «no es un asunto imputable al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez» y ha indicado que «el actual sistema de pujas de energía no fue creado por este Gobierno. No obstante ha indicado que el coste energético no puede ser un argumento para que la empresa tome esta decisión.

Marcos Líndez ha indicado que ha sido «una sorpresa la forma en la que Alcoa ha comunicado su decisión» y ha recordado que la multinacional llevaba más de una década sin hacer las inversiones necesarias para que la factoría pudiese funcionar de manera adecuada.

El socialista ha hecho un llamamiento a la unión política, económica y social para defender algo tan importante para Asturias como es la permanencia de Alcoa.

En el caso del Grupo parlamentario de Podemos Asturias, su diputada Lorena Gil, ha querido trasladar su apoyo y solidaridad con los trabajadores y familias afectadas por este anuncio de cierre. Gil ha destacado que esta decisión de la empresa «no sorprende a nadie porque llevan tiempo dando pasos encaminados al mismo» a pesar de haber recibido muchos millones de ayudas públicas.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha indicado que la Junta General responde de manera unitaria rechazando el cierre de la factoría, pero más allá de eso a su juicio se hace necesario reclamar del Gobierno español una política industrial que garantice el futuro y aproxime la industria asturiana a los mandatos europeos.

El portavoz de Foro, Pedro Leal, ha indicado que este no es momento para recrearse en la crítica política, sino que ahora lo que cabe es «pensar y actuar todos a una» para poder revertir una situación que se veía venir desde hace muchos años.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha indicado que estamos ante las consecuencias de la ausencia de una política energética, algo que desde su grupo llevan tiempo reclamando.