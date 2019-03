Los trabajadores de las auxiliares de Arcelor convocan paros de cuatro horas Cientos de trabajadores de Arcelor, concentrados frente a las oficinas de la empresa en Avilés. / E. C. Las dos jornadas de huelga comienzan hoy ante el «uso injustificado y abusivo» de los expedientes de regulación de empleo de la empresa Ó. PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 20 marzo 2019, 03:57

Los trabajadores de las empresas auxiliares de ArcelorMittal están llamados hoy a la huelga ante el «uso injustificado y abusivo» de los expedientes de regulación de empleo que la empresa siderúrgica lleva ejecutando desde enero. Así lo anunciaron ayer CC OO de Industria, Construcción y Servicios y USO Asturias tras salir sin un acuerdo concreto de la reunión mantenida con la empresa en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

Así, los sindicatos plantean paros de cuatro horas al inicio de cada turno durante dos jornadas. La primera será hoy y la próxima el 3 de abril. «Se está mandando para casa a muchos trabajadores para luego exprimirles con horas extra los días siguientes. No podemos compartir esta política de ninguna manera», explica Antonio Lueje, responsable del Sector Auxiliar de CC OO Industria.

Los trabajadores se concentraron ayer para pedir el fin del bloqueo de su convenio

Los paros, en concreto, se alargarán de 6 a 10, de 14 a 18 y de 22 a 2 horas. Para los empleados de jornada normal y partida, por su parte, los paros serán de 8 a 12 horas. Según los sindicatos, los ERTE de este primer trimestre de 2019, justificado en la caída de pedidos, no se sostienen en vistas de la carga de trabajo de las últimas semanas. «Si llega el viernes y vemos que no hay actividad todo el proceso sería más comprensible. Pero lo cierto es que hay niveles óptimos de rendimiento y no se puede dejar a los trabajadores en casa con esta carga de trabajo», asevera Lueje.

Luis Manuel Díaz, secretario de Acción Sindical de USO-Asturias, también apunta en la misma línea. «Si comprobamos que los trabajos que no se realizan se están haciendo a marchas forzadas al día siguiente los paros están más que justificados», afirma. Además de los paros, desde los sindicatos también animan a los trabajadores a acudir a las concentraciones que tendrán lugar los días de los paros desde las 7.30 a las 9 horas. Serán en las porterías de las fábricas de Avilés (Trasona) y Gijón (Veriña).

Acuerdo Marco

Los trabajadores de la siderúrgica, asimismo, se concentraron ayer frente a las oficinas centrales de la empresa en Avilés ante el bloqueo de la negociación colectiva del Acuerdo Marco, que ya se alarga desde diciembre. Cientos de empleados acudieron a la concentración, en la que se reclamó una subida salarial acorde a los beneficios de la empresa, entre otras mejoras de su situación laboral.