Industria y el Principado defienden el acuerdo: «Es lo que todos queríamos» Maroto junto a familiares de los trabajadores de Alcoa, durante su visita a Asturias. / MARIO ROJAS Asegura que en estos momentos no se contempla la opción de los despidos y confía en que se ejecute la venta LAURA CASTRO GIJÓN. Sábado, 6 julio 2019, 03:38

La noticia de que Alcoa y los trabajadores habían alcanzado un acuerdo para ampliar el proceso hasta el 31 de julio no tardó en celebrarse por parte del Gobierno central, el Principado, la Xunta y los regidores de Avilés y La Coruña. «Es lo que todos queríamos». Con estas palabras lo valoró la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien defendió que «esto nos abre un horizonte de poder trabajar en un proyecto de futuro para las dos plantas, que no solo garantiza los 700 puestos de trabajo, sino la actividad de las dos plantas por al menos dos años». Y consciente de que el futuro de las dos factorías a partir de 2021 dependerá del coste energético, Maroto reiteró su compromiso de «trabajar por el conjunto de la industria electrointensiva para dar un marco de seguridad en relación al precio energético».

Isaac Pola, consejero de Industria, Empleo y Turismo en funciones del Principado, coincidía con la ministra en que el acuerdo entre Alcoa y la plantilla «permite avanzar hacia la consecución final de la solución para el mantenimiento del empleo en las plantas y para el futuro industrial en la región». Y aunque da por finalizado el proceso que se inició en octubre, Pola asegura que «estaremos siguiendo en este tiempo que resta el final del proceso». De hecho, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, prefirió ser «prudente» y afirmó que «estoy moderadamente satisfecha y expectante para que el día 31 de julio se cierre todo definitivamente».

La regidora avilesina recordó que aún no hay nada decidido y aunque confía en que la venta de la factoría se ejecute a finales de este mes, insistió en que hay que valorar la situación con prudencia. No obstante, señaló que «el recorrido que hemos hecho ha sido muy doloroso, pero todo apunta a que servirá para conseguir el objetivo final que es mantener la industria y los empleos».

Por su parte, la Xunta de Galicia piensa ya en el futuro con Parter y en lo que pasará cuando finalice su obligación de mantener a toda la plantilla después de 24 meses. Por eso, exige al Ejecutivo central que abarate de forma urgente la tarifa eléctrica «sin excusas». Así lo reclamó Francisco Conde, consejero de Economía, Empleo e Industria en Galicia, quien añadió que el hecho de que no se hable más allá de 2021 «tiene nombre y apellidos: el Gobierno socialista que no está asumiendo sus compromisos». En términos similares se expresó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien seguirá «acompañando el proceso» no solo para que Alcoa, Parter y los trabajadores cierren «todos los aspectos vinculados con la continuidad», sino también para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no se ponga de perfil y, por lo tanto, asuma su compromiso desde el punto de vista del precio eléctrico».

No obstante, el comité de La Coruña consideró que el «objetivo está cumplido». Su presidente, Juan Carlos López Corbacho, incidió en que «estamos satisfechos dentro de lo que cabe, porque se abre un nuevo capítulo que da una oportunidad a las fábricas y al empleo».