UGT insta a la Inspección de Trabajo a supervisar de oficio el registro horario Gonzalo Pino, Mar Celemín y Adelia García, durante la jornada. / E. C. El sindicato pide que no sea necesaria una denuncia previa para que el organismo público controle la realización de horas extraordinarias Ó. PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 6 junio 2019, 02:57

Un control exhaustivo e independiente de denuncias por parte de los trabajadores asturianos. Esa es la reclamación que elevó ayer UGT a la Inspección de Trabajo para empezar a controlar de manera inmediata la puesta en marcha de un registro horario en las empresas. Lo hizo, en concreto, el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, quien subrayó la necesidad de que se controle la entrada en vigor de la nueva ley sin necesidad de denuncia previa de un trabajador.

Pino explicó que no hace falta la denuncia de un empleado para que la administración actúe y que la ley es muy clara al fijar como tope el pasado 12 de mayo para que la normativa se aplique en todas las empresas. A su juicio, «no caben excusas» para no implantar el registro horario. Según el dirigente sindical, eso no significa que se pretenda «meter presión» a las compañías, sino que el objetivo pasa por controlar esos «millones de horas extraordinarias» que se realizan en España y que conducen a la precariedad laboral.

A medida que el registro horario se vaya implantando, según afirmó, se podrá constatar cómo se va reduciendo la precariedad y la cifra de horas extraordinarias que se producen en todos los sectores, ya que actualmente se da «un número exagerado» de empleados que hacen horas extraordinarias que «no harían falta y que además no cobran».

En su opinión, el registro horario, al determinar el número real de horas de trabajo, permitirá un cierto equilibrio en el mercado laboral que puede permitir generar empleo en la medida que se reduzcan las horas extraordinarias que se producen. Pino, a su vez, recordó que la ley deja en manos del empresario y de la propia negociación colectiva la forma de implantación, de forma que se puede hacer por escrito, por vía digital, a través de un fichero o por una aplicación en el móvil.