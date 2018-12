«Llevamos dos meses desesperados aguardando la derrota final» José Luis Nicolás abraza a su hija Raquel, de 11 años. / CAROLINA SANTOS Mientras José Luis Nicolás intenta ocultar que le quedan pocas esperanzas, su hija Raquel le pide a Papá Noel que Alcoa se quede L. CASTRO GIJÓN. Domingo, 23 diciembre 2018, 14:24

Siempre ha sido el más optimista de su familia, el que «vivía en el mundo de los unicornios». Sin embargo ahora le cuesta, y mucho, encontrar algo positivo a lo que agarrarse. José Luis Nicolás, de 46 años, esperaba que Alcoa les diera cuatro o cinco días de normalidad durante las fiestas, pero no ha sido así. Cuenta que el fantasma del cierre de la planta lleva muchos años rondándoles. «Cuando entré a trabajar a la planta en 2004 coincidí con un hombre que había empezado allí a los 14 años. No llevaba ni una semana cuando le dijeron que la empresa iba a cerrar y al final se jubiló aquí», relata a modo de anécdota José Luis.

No obstante es muy consciente de que esta vez ese fantasma parece de carne y hueso. «Parece que llevamos dos meses sumando pequeñas victorias y aguardando hasta la derrota final. Es muy triste y frustrante», asegura. Los altibajos que ha ido experimentando a lo largo de estas últimas semanas se los ha guardado para sí, quiere ocultar que está empezando a perder la esperanza. No obstante, su familia le conoce demasiado bien. «Mamá dice que papá se lo traga todo y es verdad». dice su hija Raquel, de 11 años. «En mi lista de regalos para estas navidades pido, en primer lugar, que Alcoa no se vaya», asegura.

José Luis, en cambio, tiene la sensación de que la empresa les está «utilizando» y sabe perfectamente como manejar la situación. «Y ojalá no me equivoque porque eso significaría que aún hay algo que hacer, sino la alternativa es jodida. Hay muchas familias que quedarán destrozadas con esto», lamenta.