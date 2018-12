«Estamos en lucha y ganaremos» 01:02 La marcha de los trabajadores, de diez kilómetros, finalizó en el puente de Vegadeo LAURA CASTRO VEGADEO. Jueves, 20 diciembre 2018, 04:15

No van a rendirse. Son conscientes de que están en plena cuenta atrás y de que ganarle el pulso a una multinacional es, cuanto menos, difícil, pero no conciben de ninguna manera tirar la toalla. Y ayer los trabajadores volvieron a demostrar que si la postura de Alcoa es firme, la suya, aún más. Mientras algunos mantenían los servicios mínimos de la huelga en las tres plantas alumineras -Avilés, La Coruña y San Ciprián- otros participaban en una marcha que reunió a más de 800 personas bajo un mismo reclamo: «¡Alcoa no se cierra!».

No se han cansado de gritarlo alto y claro desde que la multinacional aluminera anunció su decisión de clausurar las fábricas y ayer no iba a ser una excepción. A las diez de la mañana, la marea amarilla de trabajadores de Avilés iniciaba su recorrido desde Castropol y la naranja formada por los gallegos hacía lo propio desde Ribadeo. «Vamos a colapsar Vegadeo», advertía Daniel Cuartas, vicepresidente del comité avilesino. Los ánimos siguen, a pesar de todo, altos. Saben que hay mucho en juego y el apoyo de la gente es un buen aliciente para seguir peleando.

Fueron muchos los vecinos que se asomaron a las ventanas e, incluso, salían a la carretera para dar ánimo y aliento a los trabajadores. «¡Estamos con vosotros! ¡Ánimo, arriba!», gritaba desde la terraza una mujer de Vilavedelle. Los camioneros y conductores también secundaron la protesta haciendo sonar sus bocinas, un gesto que alentó los cánticos de los trabajadores. «¡Alcoa se salva luchando!», clamaban. Forzaron aún más las gargantas al ver al otro lado de la ría del Eo la marea naranja de sus compañeros de La Coruña y San Ciprián. El sonido de los petardos servía de saludo entre ambos grupos, que apuraban el paso y también los cánticos a medida que enfilaban el tramo final de la marcha. Los avilesinos atravesaron el centro de Vegadeo, arropados por decenas de vecinos que les aplaudían y les recibían con carteles de apoyo, hasta llegar al punto de encuentro, el puente que separa Galicia y Asturias. Al grito, una vez más, de «¡Alcoa no se cierra!» y con las bengalas naranjas y amarillas marcando el camino comenzaron a invadir la pasarela de Vegadeo por sus dos extremos. Se quedaron frente a frente observando como dos trabajadores unían las banderas de Asturias y Galicia bajo un mismo mástil y tras varios estallidos de pólvora comenzaron a lanzar mensajes al presidente del Gobierno: «¡Échale huevos, Pedrito échale huevos!» y «la solución, una intervención».

Tras el emotivo encuentro, los trabajadores de las plantas pusieron rumbo a la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo donde les esperaba el alcalde, César Álvarez. Los miembros de los tres comités de Alcoa incidieron, ante casi un millar de personas, en la necesidad de permanecer unidos ante el conflicto e insistieron en que su planteamiento no cambia: la empresa tiene que retirar el ERE y hablar de soluciones. «Estamos en lucha y es una causa justa. Vamos a ganar, somos más que ellos y tenemos toda la razón del mundo», alentó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité avilesino.