«Mantenemos la ilusión por los niños, pero sabemos que serán unas fiestas amargas» Alberto Grijalbo y Ana Sánchez, con sus hijos Paula y David. / O. ANTUÑA Alberto Grijalbo y su mujer Ana Sánchez tratan de «manejar» el estrés y los nervios para no preocupar aún más a sus respectivas familias L. CASTRO GIJÓN. Domingo, 23 diciembre 2018, 14:23

Es la segunda vez que Alcoa empaña sus fiestas navideñas. La vez anterior se solucionó el día 23 y todo quedó en un amago de cierre, pero ahora no parece que la historia vaya a repetirse. «Mantenemos la ilusión por los niños, pero sabemos que serán unas fiestas amargas», confiesan Alberto Grijalbo y su mujer Ana Sánchez. Él lleva 11 años trabajando en la empresa aluminera y nunca ha tenido que hacer tanto esfuerzo para «manejar» el estrés y los nervios como ahora.

«Intento no presionarle porque sé que está más irascible, pero a la vez necesito apoyarme en él para llevar todo esto lo mejor posible», explica Ana. Sin embargo, no lo han tenido nada fácil en los dos últimos meses, pues Alberto forma parte del comité de empresa y apenas logran compaginar horarios. Ella trabaja en el servicio de urgencias de un centro de salud de Gijón y él, entre reuniones, asambleas y el trabajo en la fábrica, apenas pasa por casa. «Mi hija no para de preguntar dónde está papá. Para ella es raro verle en la televisión y en los periódicos, pero no en casa», señala Ana.

La paradoja es, cuenta Alberto, que ahora es «cuando más necesito estar con mi familia, pero no puedo». Además, tiene que insuflar ánimos a sus compañeros cuando ni el mismo los encuentra a veces. «El ambiente está mal. La empresa no tiene consideración porque trabajamos incluso más que antes. Cualquier día habrá un accidente porque no tienen la cabeza centrada y hay mucha tensión, como es lógico», detalla Alberto. Confía en conseguir más margen para evitar los despidos, pues «cualquier escape, por pequeño que sea, es un paso adelante ahora mismo».