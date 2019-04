Monteserín: «El estatuto debe tener seguridad jurídica porque no podemos sufrir vaivenes»

«Es un obstáculo importante en esta carrera, pero no es definitivo». La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, justificó ayer la decisión del Gobierno central de aplazar la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva para garantizar la seguridad jurídica. «Desde el principio sabíamos que esta iba a ser una carrera de obstáculos y uno de ellos era, sin duda, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es un organismo duro», apuntó. «No quiero un estatuto que dentro de nueve meses esté denunciado y no sirva para nada. Quiero que tenga seguridad jurídica porque no podemos estar sujetos a vaivenes», apuntó.

Monteserín reclamó a los gobiernos de Asturias y de España que «tutelen bien» el proceso de venta de las plantas de Alcoa y superen «este obstáculo» en el mes que queda para que finalice el plazo para la búsqueda de un inversor. Además, exigirá al Gobierno que salga de las urnas, «desde el lunes y de manera beligerante, la aprobación del estatuto». Por su parte, Tania González, candidata de Cambia Avilés a la Alcaldía, instó a Monteserín a anteponer el interés de la ciudad «a las siglas y sumarse al clamor por la intervención del Estado en Alcoa».

Mientras, la candidata del PP, Esther Llamazares, advirtió de que «jugar y enredar» con los trabajadores de Alcoa, como ha hecho el Gobierno socialista de la nación, es «algo muy grave». «El otro día los trabajadores me manifestaban el agotamiento que tienen porque llevan desde octubre en esta lucha, y ver cada día y mes que pasa que sus expectativas de solución están más lejos, es muy complicado», añadió.

También se pronunció sobre el tema la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, quien acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «sepultar la industria asturiana» al no llevar el estatuto de la industria electrointensiva al último Consejo de Ministros de la legislatura. Con esta ausencia, se ha visto «el fracaso que supone la forma de proceder del Gobierno socialista y el visto bueno que da Adrián Barbón». A Sánchez le reprochó que haya iniciado «una cruzada contra la industria, comenzando con cargarse el sector del carbón». «Siguió poniendo en riesgo el sector del automóvil y ahora los trabajadores de Alcoa pueden verse en la calle», apuntó.

«Una burla»

Asimismo, el número dos de la lista de Unidas Podemos al Congreso, Juan Ponte, subrayó que la decisión del Gobierno de aplazar la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva es «una burla y un varapalo absoluto a la industria asturiana». Ponte recordó que el Gobierno del PSOE se había comprometido a aprobar la nueva normativa antes de las elecciones, por lo que consideró que «ha engañado a los trabajadores de Alcoa».