Nuevos límites a los contratos de formación: ninguna empresa podrá superar la treintena

Casi cuatro años después de entrar en vigor la reforma laboral, el Gobierno aprobará este martes un reglamento pendiente que limitará el número de contratos ... formativos en las empresas con el objetivo último de «garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva del país». Así lo anunció este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante su participación en el Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas.

En concreto, una vez que entre en vigor este reglamento, ninguna empresa, por muy grande que sea, podrá tener a más de treinta jóvenes con contratos formativos. Será el máximo, pero, en función del número de empleados, habrá un tope u otro. Así, en las empresas de hasta diez trabajadores se restringirán a tres los contratos de este tipo y la plantilla podrá ser de 13, mientras que en las de 11 hasta 30 empleados serán siete. Aquellas que cuenten con entre 31 y 50 trabajadores (siempre sin incluir en el cálculo los trabajadores en formación) solo podrán tener hasta doce y las que superen esta plantilla, más grandes, el 20% de la plantilla hasta un máximo de treinta contratos, según recogía el texto que pasó por consulta y audiencia pública hace ya dos años, por lo que lleva bastante retraso.

Quedan excluidos de estos límites los trabajadores con discapacidad. «Para determinar la plantilla de trabajadores no se computarán las personas vinculadas con un contrato formativo» pero «cada persona con un contrato a tiempo parcial o de duración determinada computará como un trabajador más», explica el reglamento.

Escasa utilización

«Con este nuevo real decreto vamos a garantizar contratos formativos que dispongan efectivamente de derechos laborales plenos, con relación a la retribución, al salario mínimo y a la jornada laboral», aseguró la ministra de Trabajo, que no tendrá que defender estos cambios en el Congreso puesto que al ser un desarrollo reglamentario no es necesario el aval del Parlamento, por lo que se asegurá así su puesta en marcha en un momento delicado de la legislatura.

Pese a los cambios que introdujo la reforma laboral a estos contratos formativos, que redujo de cuatro modalidades a dos, en España apenas se utilizan debido al uso fraudulento que se hace de los falsos becarios, con 1,7 millones de «mal llamados» becarios, el 22% de ellos mayores de 30 años, frente a los sólo 54.987 contratos formativo, según denunció Díaz. «Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios, que es justamente lo que no quiere la reforma laboral, el artículo 11, que tanto trabajo y con tanto mimo hemos hecho entre agentes sociales y también entre muchas formaciones políticas de este país. Por tanto, se acabó», avisó.

La reforma laboral que entró en vigor en 2022 reestructuró los contratos de formación y los simplificó en dos: el contrato de formación en alternancia, que es el modelo ideado para compatibilizar la actividad laboral retribuida con los estudios; y el contrato para la obtención de la práctica profesional, que se dirige a quienes tengan título universitario o FP y necesiten adquirir experiencia en su ámbito. Los dos están dirigidos para jóvenes hasta 30 años.