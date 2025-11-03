El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Ángel Gámez

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La organización advierte de que la llegada de trabajadores extranjeros es esencial para cubrir vacantes en sectores como la sanidad, la construcción o la agricultura

José A. González

José A. González

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

España vuelve a situarse entre los grandes polos migratorios de la OCDE. En 2024, el país sumó 368.000 nuevos inmigrantes permanentes, una cifra más ... de un 50% superior a la de antes de la pandemia. La organización con sede en París señala que la llegada de trabajadores extranjeros es uno de los factores que están ayudando a mantener el empleo y el crecimiento en las economías europeas, cada vez más afectadas por el envejecimiento de su población activa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  7. 7 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  8. 8 Herida una atleta al recibir varios perdigonazos mientras entrenaba
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento

La OCDE subraya que España y Europa deben atraer talento extranjero para sostener el empleo y el crecimiento