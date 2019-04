La plantilla exige a Industria que viaje a Pittsburgh para controlar la negociación «No nos fiamos de Alcoa, queremos que el Gobierno se asegure de que no vamos a salir mal parados», insisten L. CASTRO GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 03:25

El viaje de Reyes Maroto a Pittsburgh, donde se encuentra la sede principal de Alcoa, sigue en la agenda. Es lo que respondieron ayer los responsables del Ministerio de Industria a los trabajadores de las plantas de Avilés y La Coruña. Y así lleva desde el 24 de noviembre cuando la ministra de Industria anunció que pondría rumbo a Estados Unidos para tratar el conflicto directamente con los altos cargos de la multinacional. El viaje no se llegó a producir entonces y ahora, que empiezan a confirmarse los intereses de algunos inversores, los trabajadores consideran que se debe llevar ya a cabo. «No nos fiamos de Alcoa. El Gobierno y las administraciones de Asturias y Galicia deben formar parte de las negociaciones, estar en ellas para asegurarse de que no salimos mal parados», planteó Alberto Grijalbo, del comité avilesino. Y así se lo trasladaron ayer a todas las partes implicadas en la comisión de seguimiento, incluída la propia multinacional aluminera. Esta solo se compromete a remitir toda la información que surja de la negociación al Gobierno y a las autonomías, pero para los trabajadores esto no es suficiente.

«Es el momento de hacer ese viaje a Pittsburgh. El Ministerio de Industria tiene que estar dentro de la negociación entre Alcoa y los potenciales compradores para velar porque el proceso se lleve a cabo con todas las garantías», remarcó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité.