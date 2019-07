La plantilla mantiene el pulso a Alcoa a cuatro días de que se ejecute el plan social Bernardo Velázquez, presidente de Unesid, y Andrés Barceló, director general, momentos antes de la junta general de la patronal. / E. C. La multinacional no descarta ampliar el plazo hasta el 31 de julio si a cambio los trabajadores suscriben el contrato de venta a Parter LAURA CASTRO GIJÓN. Viernes, 5 julio 2019, 06:07

Alcoa y la plantilla siguen en lados opuestos del tablero. La multinacional insiste en que si no ratifican la venta a Parter, ejecutará el plan social. Y lo hará en cuatro días, pues el único plazo que está ahora mismo sobre la mesa es el del próximo lunes, según explicaron fuentes de la aluminera a este diario, aunque la empresa no descarta ampliarlo hasta el 31 de julio -fecha límite para que Parter presente las garantías financieras- siempre y cuando la parte social firme el acta que le propone la multinacional. La plantilla se niega, entre otras cosas, porque ese documento incluye la obligación de ratificar el acuerdo de venta de las factorías a Parter, cuyos pormenores desconocen. Y así continúa el errático tira y afloja entre ambas partes, que al cierre de esta edición no habían finalizado la reunión ni alcanzado consenso alguno en este aspecto.

El acta que presenta Alcoa incluye, según Efe, otras premisas. Si lo firman, los trabajadores reconocerán que la empresa ha seguido el proceso de venta de las plantas según lo acordado el 15 de enero en la firma del ERE, además de aceptar que la transacción se suspendería en el caso de que Parter no llegue a presentar las garantías financieras que exige la aluminera. A cambio, se pospone la ejecución del despido colectivo hasta el 1 de agosto, cuando la multinacional se compromete a informar sobre el devenir del proceso al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

«No se esconden, reconocen que no quieren tener responsabilidades empresariales si en el futuro con Parter algo sale mal», indicó ayer José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de empresa de la planta de Avilés. Esto sumado al desconocimiento que aseguran tener del acuerdo de venta y al inesperado giro que dio el proceso la semana pasada, cuando Alcoa dijo que el grupo suizo no cumplía las garantías financieras, lleva a la plantilla a mantenerse firme en su posición. «No vamos a ratificar nada. Solo sabemos lo que Alcoa nos cuenta. Entiendo que si no tengo por qué conocer los detalles del acuerdo, tampoco tengo por qué dar mi visto bueno», incidió Daniel Cuartas (UGT), vicepresidente del comité asturiano.

La parte social quiere cambios en el texto que les presenta la multinacional. El primero de ellos pasa por eliminar la obligación de ratificar la venta, pero no es el único. Tratan de conseguir que la empresa acceda a ejecutar las prejubilaciones, las recolocaciones y las bajas voluntarias de aquellos trabajadores que no deseen continuar en las plantas con Parter. Alcoa no acepta ninguna de estas peticiones. «Cada vez que hacemos una nueva propuesta hay un receso para comentarlo con Pittsburh y a la vuelta, todo sigue igual», explicó Alberto Grijalbo (USO), secretario del comité asturiano. «Es Alcoa la que decide si llegamos o no al 31 de julio, no nosotros. Fue ella la que eligió al comprador, ¿por qué tenemos nosotros que darle el visto bueno?», remarcó Grijalbo.

El Ministerio de Trabajo, que estuvo presente como mediador en la reunión de ayer, defendía la postura de la plantilla. Así lo hizo a principios de semana Ángel Allué, director general de Empleo, quien aseguró que los trabajadores no tenían por qué dar el visto bueno a la operación. Sin embargo, según Efe, el Ministerio de Trabajo considera ahora que el acta que les presenta Alcoa es asumible para los empleados -a pesar de que incluye la obligación de ratificar el acuerdo de venta-, pues a su juicio no introduce obligaciones distintas a las acordadas el 15 de enero.