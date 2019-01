Preocupación en el sector en Asturias, que exige una «inmediata» regulación Corte de carreteras de acceso a Barajas y la A-2 en la segunda jornada de huelga de taxistas en Madrid. / EP Sindicatos y asociaciones piden una normativa que les proteja ante la posible llegada a la región de plataformas como Uber y Cabify SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 23 enero 2019, 04:14

Los taxistas asturianos exigen al Gobierno del Principado de Asturias una regulación inmediata ante la posible llegada de Uber y Cabify a la región. Además muestran su preocupación por lo que ocurre en Madrid y Barcelona. «Aquí, de momento, este tipo de plataformas no están operativas, pero con el tiempo desembarcarán», aseguró Manuel Arnaldo, presidente de Asotaxi. A su juicio, es necesario que se desarrolle el reglamento pendiente en el Principado para, «tratar estos temas, tratar de regularlo de forma que podamos tener una convivencia. La situación es preocupante, desde luego».

Santiago Muñoz, representante del sindicato Élite Taxi en Asturias y presidente de la Asociación Nacional del Taxi, comparte su opinión. «Aunque por el momento no están actuando en Asturias, Uber y Cabify partieron en Madrid y se han ido extendiendo sucesivamente por otras ciudades como Málaga, Sevilla o Valencia», recordó. Según Muñoz, el Principado y los principales Ayuntamientos (Oviedo, Gijón, y Avilés) «tienen que postularse y tomar medidas que vayan en interés de un servicio público como es el taxi y en interés de los ciudadanos».

El representante del sindicato Élite apuesta por volver a la antigua legislación, donde las VTC estaban obligadas a utilizar vehículos de alta gama y no se podía hacer captación de clientes, entre otras cuestiones. Muñoz insistió en que el problema «no es una pelea entre taxistas y propietarios de concesiones VTC», sino que «es una cuestión de supervivencia. A día de hoy el problema afecta a casi cien mil familias, de las cuales muchas hicieron una inversión para ganarse un oficio».

Por su parte, José Álvarez que habló en nombre de una agrupación de taxistas de reciente creación en Gijón, la regulación no debe abarcar solo las VTC, sino que tiene que extenderse a Uber y Cabify. «Nos preocupa que lo que está pasando en Madrid y Barcelona llegue a Asturias, por eso pedimos que desde las administraciones se empiecen a tomar medidas». Álvarez criticó que estas plataformas «cojan pasajeros en la calle, no hagan precontratación de servicio desde la oficina que no regresen a su base cuando terminan el servicio o que hagan parada en la calle como los taxis».