El Principado confía en que el ERE de Vesuvius se pueda suspender en los próximos días MARIO ROJAS El Ejecutivo regional está a la espera de que el recurso planteado por el comité europeo de la firma sea admitido a trámite en Londres, lo que posibilitaría la suspensión JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Jueves, 3 octubre 2019, 12:45

El Principado confía en que el Expediente de Regulación de Empleo planteado por Vesuvius para los trabajadores de las plantas de Langreo y Miranda de Ebro se pueda suspender en los próximos días. Así lo afirmó esta mañana el consejero de Industria, Enrique Fernández, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El comité de empresa europeo de Vesuvius, empresa que tiene su sede en Londres, planteó un recurso contra la decisión de la firma ante la justicia británica. Los representantes de los trabajadores consideran que Vesuvius incurrió en una falta al no incorporar al estamento europeo de los trabajadores al proceso de información del expediente. La simple admisión a trámite del recurso sería un argumento jurídico lo suficientemente sólido como para que el Principado pudiera proceder a la suspensión del ERE. Un expediente que se hará efectivo en el plazo de once días si no se adopta ninguna medida cautelar o se pospone su ejecución.

El consejero de Industria indicó además que Vesuvius ha aceptado formar parte de la mesa tripartita en la que estará representado el Ministerio de Industria, después de las dudas que se plantearon tras la reunión de mediación entre empresa y trabajadores desarrollada en la jornada de ayer. Enrique Fernández señaló que es «probable» que en esa mesa se siente, además de los trabajadores, la empresa y el ministerio, el propio Principado. «Se va a buscar cuál puede ser la viabilidad para alcanzar un objetivo, que es conseguir seguir con la actividad».

El anuncio del Principado llega un día después de la multitudinaria manifestación celebrada ayer en La Felguera, en la que 20.000 personas, según la organización, clamaron por el mantenimiento de la actividad industrial de Vesuvius tanto en Langreo como en Miranda de Ebro. Una manifestación en la que los representantes de los trabajadores pidieron a la empresa que retirase el ERE y en la que recordaron que diez años atrás ya vivieron una situación similar en la que se consiguió aplacar las pretensiones de la empresa y colocar a la factoría en la senda de los beneficios, en la que se ha mantenido en los últimos años.