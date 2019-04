Rabanal: «Le damos un futuro a Hunosa que no estaba nada claro hace unos meses» José Luis Alperi, Gregorio Rabanal y Rubén García firman el plan de Hunosa. / HUGO ÁLVAREZ El presidente de la hullera y los sindicatos sellan un acuerdo que garantiza la actividad hasta 2027 y que incluye inversiones de más de 61 millones LAURA CASTRO OVIEDO. Sábado, 13 abril 2019, 05:56

El plan de Hunosa es sinónimo de futuro. Es el mensaje que lanzó ayer el presidente de la hullera pública, Gregorio Rabanal, tras la firma del acuerdo alcanzado con los sindicatos. «Le damos un futuro a Hunosa que no estaba nada claro hace unos meses», defendió Rabanal. Las inversiones que contempla, superiores a los 61 millones de euros, abren la puerta a prolongar la vida del Lavadero Batán, la central térmica de La Pereda y el pozo Nicolasa más allá de 2021. «Este plan les da esa posibilidad», remarcó Rabanal.

No obstante, la térmica está sometida a un régimen retributivo cuyo futuro no está tan claro. «No sabemos qué condiciones legislativas nos encontraremos en 2021, si se ampliará el régimen actual o si habrá una nueva normativa», explicó el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi. Coincidió con Rabanal en que «la idea es darle vida a la central de La Pereda», pues actualmente es la principal fuente de ingresos de la hullera pública. Para ello, invertirán casi 23 millones en modificar su caldera y buscar alternativas de combustibles no fósiles. Asimismo, entre los proyectos de diversificación, destacan el impulso a la energía geotérmica que ya tienen en marcha. También estudiarán la posibilidad de construir una central de biomasa en las cuencas con la colaboración de capital privado y desarrollar un plan de aprovechamiento forestal de los terrenos de Hunosa para crear un clúster -grupo de empresas- de actividades relacionadas con este tipo de energía.

«Lo que teníamos era una fecha de cierre a 31 de diciembre de 2018 y ahora tenemos un proyecto para consolidar y dar futuro a Hunosa como grupo energético puntero, que tendrá mucho que decir en la transición energética y en la reactivación de las cuencas», subrayó Alperi. De hecho, la mayor parte de las inversiones se destinará al plan de promoción industrial para reactivar las cuencas.

Un plan «para todos»

El secretario general de CC OO en Hunosa, Rubén García, quiso destacar que el plan firmado ayer es una «garantía» de empleo para las subcontratas. «Nos comprometimos con estos trabajadores y hemos cumplido. Seguiremos velando por que tengan los mismos derechos que los de la matriz», destacó.

Aunque señaló que «el mejor plan es el que se cumple y el trabajo empieza ahora», García subrayó que el plan de Hunosa atiende «un compromiso histórico con las comarcas mineras» con una apuesta por la biomasa, que «será la energía del futuro». Por tanto, zanjó el de CC OO, «no dejamos a nadie en el camino y cumplimos los principales compromisos».