«Repartía 13 horas al día toda la semana, era lo mínimo para cubrir»

Juan Carlos González fue el primer asturiano que denunció a la empresa por su situación laboral. El TSJA le ha dado la razón Ó. PANDIELLO Domingo, 4 agosto 2019, 02:05

Después de un año y 19 días trabajando para Glovo, Juan Carlos González fue despedido de su trabajo el pasado 18 de octubre. Esto ocurrió, según denuncia el gijonés, cuando reclamó «mejoras laborales» a la empresa, ya que consideraba que mensualmente incurría en «muchísimos gastos» no sufragados por la empresa y que, además, necesitaba invertir muchas horas trabajando para alcanzar un sueldo digno. «Me enviaron un email cesándome y me bloquearon la cuenta. Alegaron que lo hacían debido a la falta de profesionalidad con mis compañeros», explica González.

Este 'exrider' es uno de los tres que, hasta la fecha, ha llevado a la empresa a los tribunales en Asturias. El TSJA se ha pronunciado en segunda instancia por primera vez con un caso de esta naturaleza. Y le ha dado la razón. «Si una empresa te marca la tarificación, los horarios y los pedidos que te llegan, dime tú si soy o no falso autónomo», argumenta. En su caso, González explica que dedicaba «13 horas al día toda la semana para cubrir» los gastos derivados del mantenimiento del vehículo, el IRPF, el IVA o la cuota de autónomo. «Siempre hay elementos que restan», añade.

La empresa, según explica, paga a cada repartidor un precio fijo por cada envío (2,5 euros) a lo que se suma un plus por kilometraje, por tiempo de espera o por lluvia. De media, el 'rider' puede embolsarse entre 3 y 5 euros por pedido. En función de tu disponibilidad y de la puntuación de los clientes, el empleado podía tener una posición más privilegiada para aceptar pedidos. «Después decidí contactar con el sindicato. No me arrepiento», concluye.