'Riders' asturianos se concentran en Madrid para pedir el voto en contra de la Ley que regula sus condiciones La nueva norma perjudica directamente al sector de la hostelería y reparto de las ciudades de menos de 100.000 habitantes Asturianos de Glovo delante del Congreso / iñaki martínez EL COMERCIO Gijón Jueves, 27 mayo 2021, 13:04

Un grupo de 'riders' asturianos se ha trasladado a Madrid para participar en la concentración organizada por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) ante las puertas del Congreso de los Diputados para pedirles que voten en contra de la norma que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de 'riders'.

«No queremos vernos obligados a facturar de una manera correcta para el Gobierno y mala para nosotros. Hacemos pago de todo, estamos en regla y generamos dinero y riqueza. No queremos vernos sometidos a controles excesivos que nos lleven a ganar menos dinero» señalaba el grupo de repartidores asturianos.

Esta nueva norma perjudica directamente al sector de la hostelería de las ciudades de menos de 100.000 habitantes, las cuales podrían quedarse sin servicio de reparto de comida a domicilio a través de las grandes plataformas digitales. Los repartidores temen que la combinación de reducir el número de ciudades operativas más la reducción del conjunto de trabajo disponible, «suponga una pérdida de más de 20.000 empleos que actualmente ocupan repartidores autónomos en toda España».

La concentración de los 'riders', un centenar, según los organizadores, ha tenido lugar el día en el que inicialmente estaba previsto que tuviera lugar el Pleno de convalidación de la norma, aunque finalmente no ha sido así por indisposición de la ministra. «La ministra no ha venidpo porque no tenía el apoyo en las votaciones de vascos y catalanes» aseguraban los 'riders' de Asturias.

La concentración celebrada en Madrid sigue a las siete manifestaciones que tuvieron lugar ayer en las ciudades de Sevilla, Málaga, Tarragona, Palma de Mallorca, Murcia, Albacete y Alicante.