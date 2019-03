Sánchez ve garantizado el futuro de las plantas de Alcoa ante las protestas de los trabajadores Pedro Sánchez, a la derecha, junto al secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. / E. P. Los comités de Avilés y La Coruña pedirán hoy en Industria detalles sobre los posibles inversores y el estatuto de las electrointensivas N. A. ERAUSQUIN / AGENCIAS LA CORUÑA / GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:21

Habían prometido que se dejarían notar en el acto político que Pedro Sánchez protagonizó ayer en La Coruña y lo hicieron. Decenas de trabajadores de la planta de Alcoa de la localidad gallega se manifestaron a las puertas del polideportivo San Francisco Javier, tan cerca como les dejaron la Policía y unas vallas colocadas para impedir el paso, pero lo suficientemente ruidosos como para que, por momentos, sus gritos se escucharan en el interior del recinto, al que acudieron unos 1.500 simpatizantes socialistas.

Sánchez no recibió a los representantes de los trabajadores, como esperaban desde el comité de empresa, pero desde el escenario sí defendió que la supervivencia de las plantas está asegurada. «En nueve meses hemos garantizado un futuro para Alcoa», señaló el presidente durante su intervención, en la que estuvo acompañdo por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero.

Las plantillas de la aluminera, sin embargo, dudan de esa afirmación, que enmarcan en plena campaña electoral. «No tienen nada garantizado, lo único garantizado es nuestra lucha y no vamos a parar», señaló ayer a este periódico el presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos Corbacho, que el día anterior había manifestado su esperanza de poder entrevistarse con el presidente del Gobierno.

Los trabajadores de Alcoa, ataviados con camisetas naranjas, símbolo de su protesta en Galicia frente a las amarillas de Asturias, portaban pancartas en las que se podían leer lemas como 'Peche non. Enerxía Solución' (Cierre no. Energía solución). No fueron los únicos en movilizarse, aunque sí los más numerosos. Junto a ellos otros colectivos les acompañaron para protestar por el cierre de sus empresas, en el caso de Poligal, o las condiciones de sus trabajos, en el caso de los funcionarios de prisiones.

En Asturias, la frase de Sánchez tampoco ha sentado bien ni se le da excesivo crédito. «Esperemos que no venga a Asturias a presumir de lo que verdaderamente no hizo», señaló ayer el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, en referencia al acto público que protagonizará Sánchez en Gijón el próximo miércoles. De momento, entienden los trabajadores que no hay nada hecho ni garantizado y que, hasta ahora, los únicos que han gestionado la crisis existente son los propios empleados de la aluminera.

Antes de que Sánchez viaje a Asturias, los representantes de los trabajadores tendrán la posibilidad de trasladarle al Gobierno su opinión. Esta misma mañana tienen una cita en el Ministerio de Industria, dentro de la mesa técnica creada con el Ejecutivo central, las administraciones autonómicas y locales y Alcoa para avanzar en la búsqueda de una salida para las factorías.

Mesa técnica

Los trabajadores van a Madrid con el objetivo de que los responsables del Ejecutivo den detalles sobre el estatuto para la industria electrointensiva, incluso que se avance el borrador, para que este mecanismo se pueda poner en marcha lo más pronto posible y así atraer el interés de inversores. Consideran que, sin un precio de la electricidad estable, predecible y competitivo, pocas gestiones se podrán hacer para conseguir un comprador.

Otro de los puntos que pondrán sobre la mesa son las gestiones que ya se han realizado para encontrar interesados e intentar conocer detalles de potenciales inversores.

Según reveló este periódico, Alcoa manejaba el 15 de marzo -el próximo viernes- como fecha indicativa para recibir las propuestas de adquisición de las plantas para después negociar las posibles ventas. No obstante, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los comités insisten en que el único calendario válido es el fijado en el acuerdo firmado por todas las partes y que pone como fecha límite el 30 de junio.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, en su visita a Asturias el pasado 28 de febrero, señaló como prioridad la búsqueda de alternativas para la factoría de Alcoa y también para las centrales térmicas.

De hecho, durante su estancia firmó el protocolo para la puesta en marcha de la oficina 'Asturias Industrial', una entidad que contará con personal específico y que se centrará en su futuro más cercano en hallar potenciales compradores para la planta avilesina de la aluminera, pero que tendrá también «una vocación más amplia», según el presidente regional, Javier Fernández, y buscará proyectos alternativos a los cierres de las térmicas de Lada y Soto de la Barca, ambos solicitados por Iberdrola y Naturgy, respectivamente.

«Queremos hacer de Asturias lo que ha sido siempre, un eje importante de la industria de España», afirmó Maroto al término del encuentro con Fernández y explicó también que la oficina será «clave» para reindustrializar la región y permitirá solucionar la crisis de Alcoa «con el mejor de los éxitos», pues insistió en que hay inversores que ya han mostrado su interés por las plantas de aluminio.

El problema es que las semanas pasan, las ofertas no se materializan y los trabajadores empiezan a impacientarse, ya que en el acuerdo que firmaron en enero aceptan los despidos si no hay un comprador para las factorías en este primer semestre Su futuro solo depende de que se encuentre ese inversor y se cierre la venta a tiempo.