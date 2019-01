Los sindicatos insisten en que el posible comprador de Alcoa absorba a la plantilla Reunión de los sindicatos con Javier Fernández e Isaac Pola. / D. ARIENZA Los trabajadores y la empresa firmaron en el preacuerdo que el nuevo dueño tiene que hacerse cargo de los casi 700 puestos SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Jueves, 31 enero 2019, 02:58

Los sindicatos de Alcoa insistieron ayer en que el inversor de la aluminera, en el caso de que lo hubiera, tendría la obligación de absorber el total de la plantilla, que en la planta de Avilés asciende a 313 trabajadores. Esto se produce tras las declaraciones del secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, quien aseguró en la comisión de Industria del Congreso que «no son 700 puestos de trabajo, sino que nos tenemos que referir a bastantes menos». Según explicó, «hay 450 trabajadores, más o menos, ya ligados a proyectos industriales de Alcoa y los otros 250 vamos a trabajar de manera intensa para buscar inversor para dar solución integral a las dos plantas».

Para el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), esos números «no tienen ningún sentido». A su juicio, y según establece el preacuerdo firmado por Alcoa y por los sindicatos, «si ahora mismo viene un inversor tiene que absorber el 100% de la plantilla, que en Avilés es, en total, de 313». Si no apareciera ningún interesado quedaría solo funcionando la parte de fundición, «con 91 personas, más alguna prejubilación que puede haber y alguna recolocación». «Puede ser que se refiera a esos teóricos que queden, que no sé cuantos serían, pero, de momento, no tiene mucho sentido», aseguró Gómez de la Uz sobre las palabras del secretario general de Industria.

Por su parte, Alberto Grijalbo (USO), explicó que, para él, Blanco cuenta con las cien recolocaciones que plantea la empresa en San Ciprián (Lugo), que se harían por jubilaciones voluntarias. «Eso no tiene porque ser así. El comité de empresa de San Ciprián ya declaró que no está de acuerdo. Entendemos que ese número puede ser de cero a cien, cualquiera», afirmó. Grijalbo espera que el próximo martes el Gobierno aclare esas cifras en la reunión que mantendrán los sindicatos, el Principado, la Xunta de Galicia de Galicia y Alcoa.

Desde el sindicato UGT comparten opinión. Daniel Cuartas insistió en que «hay un acuerdo firmado y hay que cumplirlo. Si hay un inversor, hay que respetar al 100% de los trabajadores», concluyó. También mostró sorpresa el diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, quien formuló la pregunta a Blanco el martes en el Congreso, ya que la meta de todos «era conservar todos los puestos de trabajo, por lo tanto, este giro siembra dudas sobre el objetivo final».

Por otro lado, las comisiones negociadoras de La Coruña y Avilés acudieron ayer a Madrid para ratificar el preacuerdo con Alcoa. Según De la Uz, se creará una comisión de seguimiento del expediente que los sindicatos esperan se confeccione «lo más pronto posible».