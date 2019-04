Los sindicatos llaman a la huelga en Arcelor los próximos 23 y 27 de abril Un trabajador de Arcelor muestra las instalaciones del tren de carril de la planta de Gijón a una visita. / DANIEL MORA Los comités informarán la próxima semana a la plantilla y esperan que se sumen otras factorías del grupo ante el bloqueo de las negociaciones NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Viernes, 5 abril 2019, 03:03

Habían avisado de que la cuerda se estaba tensando y, ayer, se rompió. Durante las permanentes (reuniones extraordinarias) de los comités de empresa de las dos factorías de Arcelor en Asturias UGT, CC OO y USO aprobaron la convocatoria de dos jornadas de huelga para los próximos 23 y 27 de abril, una votación en la que CSI se abstuvo. Justifican los paros en el bloqueo de la negociación del acuerdo marco, el documento que rige la mayor parte de las relaciones laborales en el seno del grupo en España, y denuncian el «inmovilismo» por parte de la empresa. Los próximos lunes y martes informarán en distintas asambleas a los trabajadores.

Tras cinco reuniones, la plataforma conjunta formada por los sindicatos solo ha logrado arrancar a la multinacional el compromiso de un incremento salarial del 0,4%, «irrisorio», según los representantes de los trabajadores, que planteaban un 4%, tras el descenso del poder adquisitivo de los últimos seis años y que cifran en un 5,72% entre 2013 y 2015, al hacer variable una parte del salario -un hecho que se revirtió en el último Acuerdo Marco- y en un 0,4% entre 2016 y 2018, al pactar aumentos inferiores al IPC.

Más información Acuerdo en el conflicto de la industria auxiliar

Los sindicatos pretenden que el paro sea global en el grupo en España y han trasladado su propuesta de huelga al resto de comités de las plantas de Arcelor en todo el país. Esperan que se sumen a los paros y elevar así la presión sobre una multinacional que alerta de un 2019 con malos resultados, debido sobre todo a la coyuntura internacional (Brexit, desaceleración económica mundial, guerra comercial...), la descarbonización (precio de la energía y del CO2) y a su negocio de carácter cíclico.

La empresa reitera «su voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo sostenible y de futuro»

No obstante, la convocatoria no es firme. Los representantes de los trabajadores escucharán la próxima semana la opinión de los trabajadores, aunque en las asambleas no se votará, y esperan que Arcelor avance en sus posiciones en la próxima reunión, el próximo 16 de abril, en este caso en la factoría vasca de Echévarri.

No obstante, partiendo desde su propuesta actual, reconocen que no esperan grandes propuestas por parte de la multinacional que, además de no aceptar un incremento salarial mayor, rechaza las propuestas más relevantes de la plataforma. Así, solo propone un año de vigencia para el acuerdo marco, cuando los dos últimos fueron de tres ejercicios; no ofrece nuevos contratos relevo de rejuvenecimiento de la plantilla (solo los ya acordados para los nacidos en 1958 y 1959); no hace extensible el incremento salarial al personal de contrato individual; tampoco ofrece mejoras en el seguro colectivo, ni siquiera para aquellos que se incorporaron a la empresa después del año 2000, con peores condiciones; y no extiende la aplicación del acuerdo marco a instalaciones que ahora se quedan fuera, como las de largos del País Vasco o la distribución. Fuentes de la multinacional, sin embargo, aseguran que mantienen su «voluntad de negociación para alcanzar un acuerdo sostenible y de futuro».