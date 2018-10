UGT y CC OO se levantan de la mesa ante «la decisión irrevocable de cierre» de Alcoa Planta de Alcoa en Avilés. / Marieta Califican la actitud de la compañía de «chulesca», al no ofrecer ninguna opción para dar continuidad a la actividad N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Miércoles, 24 octubre 2018, 01:15

La reunión en la que los trabajadores esperaban que Alcoa diera marcha atrás a su decisión de cerrar las plantas de Avilés y La Coruña solo sirvió para caldear más los ánimos. Tanto es así que los representantes de UGT y CC OO decidieron no quedarse hasta el final y se levantaron de la mesa enfadados por la actitud del presidente de Alcoa España, el asturiano Rubén Bartolomé, que calificaron de «chulesca y prepotente» a la hora de trasladar su «decisión irrevocable de cierre».

El Gobierno había convocado a la dirección de la multinacional para pedirle explicaciones por su decisión, ya que como aseguraron las ministras de Industria y de Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, ninguno de los contactos que habían mantenido en los últimos meses con ella hacían prever una medida así y sus argumentos «no cuadraban». Sin embargo, Bartolomé insistió en que no hay marcha atrás posible para el cierre de las factorías, defendió que se habían planteado ya todos los escenarios y que no había ninguna alternativa al despido colectivo. No obstante, Bartolomé acordó trasladar a la dirección de la corporación en Pittsburgh la posibilidad de detener el ERE y participar en un grupo de trabajo durante tres o cuatro meses para buscar una salida, como le pidieron las adminisrtaciones y sindicatos, aunque «la respuesta a día de hoy es que no están dispuestos», subrayó el director general de Industria asturiano, Manuel Monterrey, que acudió a la cita en representación del Principado, al encontrarse el consejero Isaac Pola en un viaje institucional.

A la reunión, por parte del ministerio de Industria asistió el secretario general del ramo Raül Blanco -Maroto está en China-, mientras que de la Xunta de Galicia fue el consejero Francisco Conde. Además, también estuvieron en la reunión representantes de UGT y de CC OO, entre ellos los asturianos Damián Manzano y José Manuel Gómez de la Uz (CC OO) y Jenaro Martínez y Alberto Villalta (UGT), que abandonaron la sede ministerial muy molestos con la falta de interés de la compañía por dar una opción al cierre.

Los sindicatos, al finalizar, insistieron, preciasmente, en la necesidad de crear esa mesa tripartita que aborde el futuro de Alcoa y de la industria electrointensiva, un espacio de discusión en el que buscar fórmulas para garantizar el empleo y la actividad en Avilés y La Coruña y que permita además ganar tiempo para encontrar un comprador en el caso de que Alcoa no revierta su decisión de cierre. Tanto UGT-FICA como CC OO de Industria recuerdan también que el sector del aluminio es «un eje fundamental y estratégico de la industria».

Sin embargo, desde la compañía no se dio opciones a la negociación de la continuidad y Bartolomé reiteró que lo único que cabe es negociar un plan social que sea lo mejor posible para todas las partes y que intente «mitigar» los efectos negativos del cierre.

Ante esta cerrazón, el secretario general de UGT FICA de Asturias, Jenaro Martínez, ya ha advertido de que la decisión de Alcoa se va «a combatir por tierra, mar y aire», todas las posibilidades que, además de las movilizaciones y el contacto con la administración, incluyen la vía jurídica y realizar gestiones ante la Unión Europea que impidan la deslocalización de la aluminera americana, más en tiempos del proteccionismo de Donald Trump y sus aranceles a este metal. «No vamos a permitir que se vaya de rositas. Haremos lo que haga falta», afirmó a este periódico al finalizar la reunión.

Por su parte, el secretario general de CC OO de Industria de Asturias, Damián Manzano, que además llegó al sindicalismo desde Alcoa, advirtió de que si la empresa «nos quiere ver en la calle, nos va a ver» y describió como «injustificable» la decisión de la compañía, tanto «en la forma como en el fondo» y su negativa a cualquier opción que no sea el cierre.

Además, Manzano recalcó la importancia que tiene la implicación al máximo nivel de las administraciones. La próxima semana, probablemente el martes, está prevista una nueva reunión, en este caso con las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera y los presidentes del Principado y la Xunta. De fijarse para esa fecha, se celebraría justo la víspera del inicio de las negociaciones por el despido colectivo, fijado por la empresa para el próximo 31 de octubre.