Taxistas asturianos piden que la ley se anticipe a la llegada de Uber y Cabify 01:05 Taxistas asturianos cortaron ayer la circulación en la calle Sanz Crespo, en Gijón, durante una concentración. / AURELIO FLÓREZ Reclaman al Principado que apruebe el reglamento autonómico de transporte que «se lleva elaborando cerca de doce años» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 04:35

Taxistas de toda la región se concentraron ayer en Gijón en solidaridad con sus compañeros de Madrid, en huelga indefinida desde hace cinco días. Piden al Principado que se anticipe a la llegada de plataformas como Uber o Cabify. «En Asturias no tenemos este problema, pero lo que queremos es adelantarnos y estar preparados cuando llegue. No sabemos cuánto tardará, pero llegará. Ahora nos hemos concentrado para apoyar a los que sí lo tienen en Madrid, Barcelona o Sevilla, que sepan que estamos aquí», explicó José Álvarez, taxista de Gijón.

Tras el Real Decreto aprobado por el Gobierno central en septiembre de 2018 transfiriendo las competencias a las comunidades autónomas, en Asturias no está aprobado un reglamento autonómico de transporte. «Aquí se lleva elaborando alrededor de doce años, pero no sale adelante, no se sabe por qué. Y ahora antes de las elecciones es casi imposible. Hay muy pocas comunidades que tengan algo legislado, creo que Canarias y poco más», recordó Álvarez.

Otro colega, José María Rodríguez, pedía que «no se liberalice de esta manera el sector. Llevamos más de cien años prestando servicio en todas las ciudades de España y lo que están haciendo es dejar entrar a empresas en condiciones mucho más favorables de las que tenemos nosotros».

«En Asturias hemos convivido con las VTC sin problemas, en equilibrio»

Los taxistas temen que de un momento a otro aparezcan las conocidas plataformas en la región. Hasta ahora, aseguran, ya operaban en Asturias algunas empresas con licencias VTC, pero sin plataformas digitales. «Hemos convivido con ellas sin problemas, en equilibrio», reflexionó Rodríguez. Sin embargo aseguran saber que hay empresas deseosas de empezar a operar en la región «me consta que hay una multinacional que tiene licencias VTC en Asturias, ahora mismo no trabaja aquí, están en Madrid ilegalmente, pero si les echan de allí, vendrán», aseguró un compañero, Marcos Álvarez.

Otra taxista, Sonia Rodríguez, no tuvo problema en identificar a la multinacional. «Se trata de Ares Capital, tiene la base en el centro de transportes y sé que hay otra base en el polígono Espíritu Santo, en Oviedo». Según denuncia, «en el aeropuerto ya hay coches con licencia VTC, están allí en la salida de pasajeros, unos chavales con traje, una tablet y coches negros, lo que pasa es que la gente no los ve como tal. Estas empresas han operado siempre, pero hacia 2006 se abrió un vacío legal y vieron la posibilidad del 'buitreo'».

Un VTC por cada trece taxis

Mientras llegan, los taxistas esperan que el gobierno regional haga caso de sus demandas y elabore unas leyes que no permitan que se rompa el equilibrio de una licencia VTC por cada treinta taxis. «En Madrid están ahora con una relación de uno a siete, esta guerra la están ganando tres plataformas, Uber, Cabify y Mytaxi porque son universales y detrás de ellas están los grandes bancos. Todos tenemos derecho a trabajar, pero con equilibrio», reflexionó Sonia Rodríguez.

Actualmente, hay 1.397 licencias de taxi en Asturias y 104 licencias de VTC, aunque esta última cifra varía con frecuencia, según los datos de la Dirección General de Transportes, lo que arroja una ratio de un VTC por cada trece taxis. Una cifra muy alejada de las pretensiones del sector. Por capitales, en Gijón hay 308 licencias de taxi, en Oviedo 312 y en Avilés 101. Si se cumpliera la ratio de uno por cada treinta taxis, no deberían pasar de diez en Gijón y Oviedo y tres en Avilés. Aunque estos números son solo orientativos, puesto que los taxis no pueden operar fuera de sus municipios y los VTC funcionan por toda la región.