Los trabajadores de Alcoa presionan: «Es la hora del Gobierno»

El tiempo juega en contra de los trabajadores y aunque han conseguido ganar, por segunda vez, más tiempo, saben que el 15 de enero está a la vuelta de la esquina. La tensión aumenta y así se pudo comprobar ayer tanto en la planta de Avilés como en las inmediaciones del hotel donde los representantes sindicales negociaban con Alcoa. Medio centenar de trabajadores gallegos quemaron neumáticos y encendieron bengalas en los alrededores del edificio. La Policía Local y los Bomberos tuvieron que intervenir y los trabajadores del hotel fueron desalojados, algo que aprovecharon los gallegos para entrar en el edificio y trasladar su protesta al interior.

«¡Fuera yanquis, pandilla de mangantes!», cantaron en su entrada. El presidente del comité de La Coruña, Juan Carlos Corbacho, tuvo que salir de la reunión para pedir calma a sus compañeros de planta. Estos volvieron a trasladar su protesta al exterior donde continuaron lanzando mensajes, esta vez dirigidos al Gobierno. «¡Pedrito échale huevos!» y «¡la solución, una intervención!», fueron los cánticos que repitieron a las puertas del hotel.

Más información La plantilla de Alcoa logra un respiro hasta el 15 de enero, pero la empresa mantiene los cierres

También se intensificó la protesta en la factoría de Avilés, donde los trabajadores cortaron el tráfico de la carretera de acceso a la planta durante más de una hora. A esta nueva jornada de concentración acudieron los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CC OO, José Manuel Zapico. Este último elevó su tono crítico contra el Gobierno y aseguró que «se acabó el postureo, los plazos se agotan y el Ejecutivo tiene que plantar encima de la mesa hechos para continuar con la producción de aluminio» en las factorías. «Nosostros seguimos defendiendo que en Avilés se tiene que seguir produciendo aluminio de primera calidad a nivel mundial, con Alcoa o sin Alcoa», agregó Zapico, quien incidió en que la situación «ya es de emergencia».

Los comités apremian, además, a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a concretar el estatuto para las electrointensivas. «Parece que por fin se está haciendo algo para tener un marco energético estable, pero necesitamos que se concrete ya», incidió José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Avilés. Los trabajadores se amparan precisamente en esta medida del Gobierno para pedirle a Alcoa que retire un ERE, que consideran además injustificado.

Una intervención urgente

Llevan más de dos meses peleando para evitar el despido y a pesar del masivo apoyo recibido por la sociedad asturiana y gallega, se sienten solos en la lucha. Los trabajadores de Alcoa en Avilés y La Coruña no saben ya cómo controlar la tensión que acumulan. Llevan años conviviendo con el fantasma del cierre de las factorías, pero esta vez es diferente. Al principio todo eran advertencias, en 2014 llegó una contundente amenaza y el pasado mes de octubre la empresa dio la sentencia definitiva a las dos plantas presentando el despido colectivo en la Dirección General de Trabajo. Desde entonces, las plantillas no han parado de exigirle al Gobierno que actúe, pero la respuesta de este no ha sido todo lo contundente que esperaban.

Tras vagos anuncios de posibles inversores y de un viaje a Estados Unidos que nunca volvió a mencionarse, reuniones inconcluyentes con Alcoa, una decepcionante subasta de interrumpibilidad y un estatuto para las electrointensivas sin concretar, las plantillas de la aluminera empiezan a perder la calma y la paciencia. Son ellos, los trabajadores, quienes hasta ahora han conseguido sumar alguna pequeña victoria en esta larga pelea, al obligar a la empresa a negociar con Industria y lograr dos ampliaciones del periodo de negociación del ERE.

«Es la hora de que el Gobierno actúe», exigen. Lo lleva siendo, en realidad, desde que Alcoa presentó el ERE, pues tal y como ya explicaron en incontables ocasiones los comités de empresa de Avilés y La Coruña, el Ejecutivo es el único con las herramientas suficientes para impedir que 686 trabajadores del aluminio acaben en las largas colas del paro. Pero se le agota el tiempo para actuar.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya había rechazado a principios de noviembre una intervención de las plantas con unas palabras poco afortunadas a ojos de los trabajadores de Alcoa. «No estamos en un régimen comunista», sentenció entonces Valerio. Las plantillas de Avilés y La Coruña recuerdan que la intervención pública en las empresas privadas está recogida en la Constitución y aseguran que a estas alturas es la única solución. Las factorías no pueden dejar de producir a la espera de un nuevo inversor, pues sería prácticamente imposible volver a arrancarlas.

Síguenos en: