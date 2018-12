«Trabajamos esperando una muerte súbita, la situación es insoportable» Moisés Quintana y su mujer Belén López, que actualmente está en paro, tienen tres hijos y estudian irse de Asturias si finalmente Alcoa cierra L. CASTRO GIJÓN. Domingo, 23 diciembre 2018, 14:23

Solo de pensar en tener que hacer las maletas y empezar de cero lejos de Cudillero, donde llevan toda la vida, se les pone un nudo en el estómago. Moisés Quintana y Belén López llevan 27 años juntos, tienen tres hijos de 13, 12 y 8 años y el anuncio de cierre de Alcoa ha vuelto su vida del revés. Llevan más de dos meses con una «angustia que se ha vuelto insoportable» y que ha teñido de «tristeza» unas fechas que Belén adoraba. «Estas fiestas no son para estar así. Hay cosas peores, está claro, pero se nos está haciendo muy cuesta arriba», confiesa.

No quieren preocupar a sus familiares más de lo necesario y procuran mantener el optimismo hasta el último momento. «Ojalá sea como en 2014 y cuando llegue Navidad nos digan que no se van», desea Belén. Su marido tiene 46 años y lleva 13 trabajando en la fábrica. Es ingeniero técnico industrial y tiene dos maestrías, pero se ve en la calle en cuestión de días. «Es una locura todo esto. Trabajamos esperando una muerte súbita, la situación es ya insoportable», reconoce Moisés. Explica que cuando llega Navidad «siempre hay lío con Alcoa», pues es cuando se celebra la subasta de interrumpibilidad y la empresa empieza a hablar de los elevados costes de producción.

Este año es aún más complicado. La multinacional parece estar más decidida que nunca a decir adiós a las plantas de Avilés y La Coruña. «Estos días con los compañeros están siendo muy tristes. Es duro porque estamos trabajando a tope y sabemos que no podemos parar. No vamos a cerrar nosotros la fábrica, pero...», lamenta Moisés. Asegura que todos ellos «se amarran» a la posibilidad de que el Gobierno y la empresa tengan conversaciones «confidenciales» y les den una buena noticia pronto, aunque no las tienen todas consigo.

Belén nunca imaginó que se vería en esta situación. Es licenciada y tiene un grado superior, pero decidió quedarse en casa para poder cuidar a los tres hijos que tienen. «Les miro y quiero ofrecerles lo mejor, por eso esto está siendo tan duro», explica. «Quiero que estudien idiomas para que hagan su vida fuera de aquí, porque si seguimos así en este país nos quedan dos telediarios», asegura. A pesar de que la situación le invita a ser cada día más pesimista, se niega a rendirse. «Haremos todo lo que haga falta», afirma. «Saldremos adelante con Alcoa o sin ella. No podemos tener otra mentalidad», añade. Y menos ahora, pues lo que menos quieren es preocupar a la familia. «Al final es como estar entre dos mares: tu cabeza está pensando en el despido, pero tienes que mantener la compostura por ellos», dice Moisés pensando en su familia.