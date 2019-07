Trabajo cambia desde ya el cálculo de la pensión para los empleados a tiempo parcial La Ministra de Trabajo,Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en Valencia. / EFE Asturias tiene 57.000 ocupados en esta situación, el 79% mujeres, aunque el coeficiente de reducción no se aplicaba a todos L. PALACIOS / N. A. ERAUSQUIN MADRID / GIJÓN. Viernes, 5 julio 2019, 06:07

Desde julio trabajar una hora al día tendrá el mismo efecto para calcular el tiempo cotizado a la Seguridad Social que quienes hayan estado trabajando ocho horas diarias. No habrá ya diferencia entre un trabajador a tiempo parcial y otro a tiempo completo a la hora de computar la futura pensión que le corresponderá, más allá de la merma que lógicamente tendrá el hecho de haber cotizado por un número inferior de horas, lo que repercute tanto en el salario como en la jubilación.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional el pasado miércoles en una sentencia y así lo acata «de forma inmediata» el Gobierno, que «trabaja» desde entonces en una herramienta informática que elimine el coeficiente reductor que hasta ahora se aplicaba y, dado que esto podría demorarse «varias semanas», «revisarán» a posteriori todas las pensiones a tiempo parcial que se hayan concedido «ya en el mes de julio», según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo a este periódico. Incluso podrían hacer el cálculo «de forma manual».

«Los servicios jurídicos de la Seguridad Social están estudiando esta sentencia, todavía no publicada, para ver su aplicación, que se hará a la mayor brevedad posible», confirmó ayer la ministra Magdalena Valerio. Y, aunque en teoría no sería de aplicación hasta que no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su gabinete pretende que se beneficien tanto las personas que soliciten la jubilación a partir de conocerse la sentencia, como aquellas que estaban pendientes de tramitación e incluso las que hubieran reclamado a los tribunales y estuvieran esperando la sentencia. Sí descartó la ministra, al igual que hizo el propio Tribunal, que tenga efecto retroactivo para las que ya tuvieran una sentencia contraria en firme.

Lo que es complicado en la actualidad es cuantificar el colectivo de trabajadores a los que beneficiará este nuevo sistema de cálculo, pero sí que impactará fundamentalmente en las mujeres, puesto que suponen tres cuartas partes de las jornadas reducidas, por eso en esta sentencia y en otra reciente de la Justicia Europea consideraban que existía «discriminación por sexo». Aunque en un principio pudiera parecer que afectará a los 2,9 millones de personas que trabajan actualmente a tiempo parcial, lo que supone casi un 15% de los ocupados, no será así, puesto que el coeficiente reductor solo tenía repercusión entre aquellos que tuvieran una jornada un 67% inferior a la completa, es decir, los que se hubieran reducido su horario más de de una tercera parte. CC OO estima que son un 65% de esos 2,9 millones. Así, el universo teórico sería ese aproximadamente 1,8 millones de empleos parciales, pero serán menos, según apunta Gilberto Garcia Buelga, secretario de Acción Sindical de CC OO de Asturias, puesto que hay otras peculiaridades.

De aquí hay que descontar a aquellos que tuvieran solo 15 años de carrera de cotización o menos, a los que en este caso ya se les equiparó en la reforma de 2013 con los que trabajan a tiempo completo. De igual manera, para los que tengan pensiones muy reducidas se les garantiza plena igualdad de trato gracias a los complementos a mínimos, que les eleva la pensión al menos hasta rozar los 600 euros al mes. En este mismo sentido han actuado otros complementos, como los periodos reconocidos como cotizados por cuidado de hijos, impulsados en la reforma de pensiones de 2011, o el complemento por maternidad, aprobado en 2016.

Buelga considera la sentencia un gran avance, porque los empleados con la jornada reducida se veían doblemente perjudicados, por el coeficiente y en la base reguladora. Si para aquellos a tiempo completo la pensión viene a ser un 80% del salario, para los de contrato a tiempo parcial se reduce a un 53%.

En la actualidad, 57.000 personas tienen en Asturias empleos parciales. Aunque igual que en el caso nacional no se puede calcular una cifra concreta de beneficiarios, sí está claro que la mayoría será de mujeres, puesto ellas son 44.900, el 79% del total. De hecho, una cuarta parte del empleo femenino en la región es a tiempo parcial, destaca la secretaria de Política Sindical de UGT Asturias, Mar Celemín, que pone sobre todo el foco en la discriminación de género que suponía el coeficiente reductor. «Son cuatro discriminaciones en una, porque los contratos a tiempo parcial son mayoritariamente involuntarios, alrededor de un 60%; con ellos caen los salarios, bajan también las bases de cotización y derivan en una menor pensión en el futuro», señala, lo que deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y debilidad. Además, destaca Celemín, muchos de estos contratos son fraudulentos, ya que se contrata a una persona por cuatro o cinco horas para trabajar muchas más.

Los empleos a tiempo parcial se han disparado en los últimos años. En marzo, según la Encuesta de Población Activa, el 14,8% de los ocupados tenían este tipo de jornada, frente al 10,7% de 2008, antes de la crisis. «Son contratos involuntarios, tienen rostro femenino y son foco de fraude», afirma Celemín. Buelga coincide con ella y reclama una reforma integral del tiempo parcial en España, un modelo «no deseable» que precariza el mercado laboral y una tendencia «peligrosa», que cada vez se impone más.

No obstante, también se plantea una reforma de todo el sistema de cálculo, ya que también se ven agravios con otros colectivos, como aquellos que tienen puestos más ligados a la estacionalidad.