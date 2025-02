Una de cada tres empresas ha descartado a un candidato por su perfil en las redes sociales

Lucía Palacios Madrid Martes, 29 de octubre 2019, 13:31 Comenta Compartir

Los mensajes que se escriben en las redes sociales pueden tener serias repercusiones, y no solo para los políticos, sino también si se está buscando empleo o se pretende cambiar de puesto, hasta el punto de que se puede volver un arma en contra. Las empresas vigilan de cerca las publicaciones que hacen los candidatos a sus ofertas de trabajo para tratar de conocerles mejor. Así lo reconocen ocho de cada diez compañías e incluso una tercera parte afirma haber descartado a algún aspirante por no convencerle sus mensajes, según se desprende de un estudio elaborado por Infoempleo en colaboración con EY.

Lo que más les influye a la hora de rechazar a un postulante es hacer apología de cualquier tipo de violencia o discriminación (72%), promover el consumo de drogas o alcohol (72%) o exhibir imágenes poco apropiadas (69%). La afiliación política no tiene mucho peso pero también lo ven un inconveniente el 9% de las compañías.

Sin embargo, la solución no es no figurar en las redes sociales, puesto que la mayoría de las empresas (un 56%) considera que los candidatos activos tienen más posibilidades que los inactivos. Pero mucho tienen que mejorar en este aspecto, ya que el 79% de las organizaciones considera que no trabajan de forma adecuada su marca personal en social media y la valoración que dan a los perfiles que se encuentran es un aprobado raspado: un 5,18 sobre 10. Los candidatos, por su parte, reconocen dedicar poco tiempo al cuidado de la imagen profesional que proyectan a través de sus redes: el 56% de ellos dedica menos de una hora a la semana a esta tarea.