Tres de los potenciales compradores de Alcoa ya tienen proyecto industrial para las plantas Un momento de la reunión de la comisión de seguimiento del conflicto de Alcoa, ayer en el Ministerio de Industria. / E. C. Los trabajadores temen que el retraso en la mejora del estatuto para las electrointensivas frene el proceso de venta y exigen al Gobierno más garantías LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 03:24

Las plantas de Alcoa despiertan el interés de los inversores hasta el punto de animarles a encarar un proceso de negociación de compra con la multinacional estadounidense. Ya son doce las empresas que han contactado o bien con el Gobierno central o con las administraciones para mostrar su predisposición, como mínimo, a dialogar. De ellas, nueve ya han firmado el contrato de confidencialidad típico de estos procesos y, al menos, tres ya tienen elaborado un proyecto industrial para las factorías de Avilés y La Coruña.

Esto es lo que el Ministerio de Industria y las administraciones regionales trasladaron a los representantes de los trabajadores y de la multinacional aluminera ayer durante la comisión de seguimiento. Las noticias invitan al optimismo, pero desde el comité de empresa avilesino llaman a la calma. «De momento solo sabemos que hay gente mirando con interés hacia las plantas. Cuando llegue mayo comprobaremos cuántos de estos inversores van en serio en el proceso», apuntó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité. Entre las partes interesadas están el fondo de inversión Sherpa, Liberty House, Quantum Capital Partners (propietaria de Vauste, la antigua Tenneco), Aludium (de Atlas Holding), la comercializadora BCT Metals y el grupo andaluz Cunext.

No obstante, lo que más preocupa ahora es mejorar y aprobar el estatuto para las electrointensivas. El Gobierno confía en que el texto lo valide la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) en las próximas horas para poder sacarlo adelante en el Consejo de Ministros del 26 de abril, dos días antes de las elecciones. «Estamos con plazos muy justos pero lo estamos intentando. Ahora todo depende de terminar de incorporar las alegaciones», explicó ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto. Los trabajadores, en cambio, no albergan demasiadas esperanzas en que esta normativa incluya, esta vez, mejoras sustanciales. «Nos preocupan que no se incluyan y que eso pueda frenar el interés de algunos inversores por las plantas», advirtió Alberto Grijalbo, secretario del comité avilesino.

Conscientes de que el Gobierno juega a contrarreloj por la cercanía de los comicios electorales, piden al Ministerio de Industria que, al menos, deje selladas las compensaciones por emisiones indirectas de CO2 y el reconocimiento a los hiperelectrointensivos. «Queremos que esté todo atado para el futuro, para dar garantías a los inversores», incidió el vicepresidente del comité Daniel Cuartas. El Gobierno únicamente concedió 91 millones de euros a estas compensaciones, «el máximo posible permitido» con los presupuestos prorrogados, según justificó el secretario general de Industria, Raúl Blanco.