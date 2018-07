El transporte asturiano, «en pie de guerra» ante los planes de Ribera para el diésel Un transportista se dispone a repostar en una gasolinera de Pola de Lena. / J. M. PANDO Las asociaciones tildan de «despropósito» las propuestas para reducir el uso de gasóleo de la ministra y advierten de un «colapso económico» LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 30 julio 2018, 04:32

«El diésel tiene los días contados». Fueron palabras pronunciadas recientemente por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aprovechaba para anunciar subida de impuestos para el gasóleo. Y esas palabras han llevado al sector del transporte -tanto el de mercancías como el de viajeros- a decir basta. Es más, lanzan una advertencia a Ribera: «Como siga en sus trece de hacer desaparecer el diésel, paramos el país».

Desde las diferentes asociaciones de transporte de Asturias se asegura que la última subida de precios de los carburantes ya les ha llevado a una situación «asfixiante», en la que muchas compañías se han visto a tirar ya la toalla y otras, ante la posibilidad de perder la escasa sostenibilidad que tienen, se plantean seguir el mismo camino. Es por eso que no contemplan «de ninguna manera» una desaparición del diésel, pues obligaría a las compañías a hacer inversiones multimillonarias para renovar toda su flota con vehículos eléctricos o de gas licuado. Dos tipos de motores que, subrayan desde el sector, no tienen todavía un desarrollo tecnológico suficiente para garantizar un buen servicio. Critican, asimismo, las declaraciones de la ministra que tildan de «despropósito» e «imprudencia».

«No se pueden hacer ese tipo de manifestaciones cuando tienes un parque de diésel del 50% y en el transporte por carretera del 90%», señala Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias (Asetra). De llevarse a término, advirtió, la desaparición del diésel «supondría una catástrofe» para el sector que se vería incapaz de hacer frente a «unas inversiones fortísimas, especialmente en los ciclos industriales», donde tendrían que sustituir el 90% de la flota. Según de la Roza, la única alternativa al gasóleo en estos momentos es el gas licuado, pero la cifra de vehículos en la actualidad «no alcanza ni el 10%». Además, incidió el presidente de Asetra, «el precio de compra de mano supone un incremento del 15% respecto a los diésel. Es cierto que el gas, por el momento, no tiene gravámenes, pero acabarán poniéndoselo cuando dejen de recaudar con el diésel».

En términos similares se expresó José Fernández, presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), quien aseguró que con esta medida anunciada por la ministra Ribera dejarán en «la ruina total» al sector. Además, aseguró, ya están «en pie de guerra» por la última subida del precio del combustible y de seguir sumando obstáculos al desarrollo de su profesión acabará produciéndose un «paro de órdago como el de 2008», cuando la huelga de transportistas paralizó Asturias. «Ya no podemos soportar más costes. Las empresas están perdiendo rentabilidad y de seguir así acabarán causando un colapso económico en el sector», alertó Fernández, quien añadió que «un camión de gas licuado cuesta 40.000 euros más que un diésel. ¿Cuánto se tarda en amortizar esto?».

En el caso del transporte de viajeros la situación es similar, pues la mayor flota de las empresas la conforman autocares diésel, pues son a día de hoy «los que ofrecen mayores garantías de fiabilidad y de coste». Así lo aseguró la directora de la patronal del sector, la Corporación Asturiana de Transporte (CAR), Arantza Fernández. «Actualmente, las compañías no invierten en alternativas eléctricas o de gas licuado porque su coste es más elevado y tienen menos fiabilidad. No tienen una tecnología tan desarrollada como para evitar que se produzca una avería que para este tipo de autocares sería un desastre, pues haría falta uno de sustitución», explicó. En el caso de los de gas licuado, la fiabilidad mejora, pero «aún tienen un gran recorrido» por hacer antes de ponerlos en marcha. «Creemos que estas nuevas tecnologías deben convivir con el diésel y no compartimos el hecho de demonizar el gasóleo como se está haciendo, pues los últimos modelos de vehículos tienen unas emisiones contaminantes muy reducidas», detalló Fernández.

La directora de CAR propone que se concedan ayudas a para la renovación de la flota, así como la adquisición de autocares eléctricos y de gas que tienen un mayor coste.

40.000 empleos en juego

Una de las consecuencias más graves que podría desatar una desaparición inmediata del diésel sería la destrucción de puestos de empleo en la región. Calculan las asociaciones que estaría en juego unos 40.000 puestos, entre directos e indirectos.

«El 90% de los traslados de mercancía se realizan por carretera», aseguró Ovidio de la Roza. Respecto al transporte de viajeros por carretera se podrían perder unos 5.000 empleos indirectos que contemplan talleres, fabricantes y carroceros. «A los directos no les afectaría tanto, pues el servicio se seguiría prestando aunque fuera con vehículos menos contaminantes», vaticinó la directora de CAR.