Los transportistas amenazan con paralizar Arcelor si insiste en pagar menos por los portes Varios camiones circulan por las inmediaciones de la planta gijonesa de ArcelorMittal. / JORGE PETEIRO La multinacional avisa de que abonará un 5% menos a los camiones a partir del 1 de octubre, algo a lo que el sector se niega ya que «incurriría en pérdidas» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Sábado, 31 agosto 2019, 03:37

Las principales asociaciones de transporte y logística en Asturias, Asetra y Cesintra, mostraron ayer su total rechazo a la propuesta «unilateral» que ha realizado ArcelorMittal a 22 de sus asociados para rebajar los precios de los servicios por carretera en un 5%. Este planteamiento de la multinacional siderúrgica, según relatan las entidades, fue llegando a los distintos proveedores a lo largo de agosto. «Después los asociados nos llamaron para denunciar la situación. Sus condiciones de trabajo ya son de por sí bastante precarias y lo que no se puede es trabajar incurriendo en pérdidas», denuncia Ovidio de la Roza, presidente de Asetra.

Los transportistas también subrayaron a través de un comunicado, el cual fue remitido a los responsables de logística de Arcelor, que están dispuestos a mantener las reuniones necesarias para buscar una solución que contente a todas las partes. «Aunque de persistir el planteamiento anunciado por parte de Arcelor, las empresas se verán obligadas a la paralización en la prestación de sus servicios a partir de la fecha del 1 de octubre», anuncia el comunicado. El 1 de octubre es, precisamente, la fecha de inicio marcada por el gigante del acero para reajustar los precios de los servicios de transporte.

De no llegar a ningún acuerdo, el planteamiento de los transportistas pasa por dejar de ofrecer sus servicios a la siderúrgica, una medida «poco deseable ya que tendría efectos negativos e irreversibles para las empresas y autónomos que actualmente prestan sus servicios», destacan desde el sector. Según los datos que manejan, las 22 empresas afectadas por el recorte mueven en torno a las fábricas de Avilés y Gijón 300 camiones de manera habitual. Y teniendo en cuenta que la facturación de los transportistas por los servicios prestados a la siderúrgica asciende a unos 70 millones de euros anuales, la rebaja prevista por la empresa ronda los 3,5 millones.

El presidente de Cesintra, Alejandro García Monjardín, reconoce que el acero europeo no atraviesa por su mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta la guerra comercial que se libra a nivel internacional y la agresiva competencia que suponen otros mercados con menos restricciones medioambientales. «De todas formas, no podemos ser nosotros quienes paguemos la situación. El servicio de los transportistas siempre ha sido de calidad y las empresas ya están lo suficientemente asfixiadas. No podemos ser nosotros los que paguemos el desbarajuste», sostiene. Cabe recordar que la rebaja en el precio de los portes se suma a la reducción de la carga de trabajo que los transportistas ya tendrán que asumir como consecuencia del recorte de producción anunciado por la empresa.

Situación laboral

Más allá del recorte en el precio de los portes, el sector también lamentó las «deficiencias» que, a su juicio, se están dando a nivel logístico entre los conductores de los camiones a la hora de trabajar en las plantas de la empresa. Según denuncian, los tiempos de espera y las condiciones de trabajo en los procesos de carga y descarga «están empeorando día tras día» sin que haya habido ningún intento de mejora por parte de los responsables de la siderúrgica.

«Ya tuvimos una reunión para quejarnos del empeoramiento de las condiciones. Hay compañeros que están esperando hasta ocho o nueve horas para cargar y, muchas veces, sin acceso a utilizar unos servicios. A la hora de planificar los tráficos nos descuadra todo», explica De la Roza. El sector se reunirá el próximo día 10 para definir su postura.