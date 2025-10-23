El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fuego provocado en el horno alto 'B' por la quema de dos toberas. E. C.

El tren de chapa de Arcelor arranca y vuelve a parar, mientras el horno 'B' sigue en estabilización

La instalación de laminación permaneció detenida más de una semana por un incendio y solo pudo reactivarse durante unas horas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:33

El tren de chapa de Arcelor en la factoría de Gijón, que permaneció más de una semana parado como consecuencia de un incendio registrado ... el pasado día 13, retomó el pasado martes la actividad, según indicó la multinacional siderúrgica a este periódico. Sin embargo, volvió a detenerse este miércoles por una serie de incidencias surgidos, tal como detallaron fuentes sindicales. Las llamas, que se originaron en la galería subterránea, no provocaron daños humanos, pero sí materiales, que afectaron a parte del sistema eléctrico.

