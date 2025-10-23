El tren de chapa de Arcelor arranca y vuelve a parar, mientras el horno 'B' sigue en estabilización

El tren de chapa de Arcelor en la factoría de Gijón, que permaneció más de una semana parado como consecuencia de un incendio registrado ... el pasado día 13, retomó el pasado martes la actividad, según indicó la multinacional siderúrgica a este periódico. Sin embargo, volvió a detenerse este miércoles por una serie de incidencias surgidos, tal como detallaron fuentes sindicales. Las llamas, que se originaron en la galería subterránea, no provocaron daños humanos, pero sí materiales, que afectaron a parte del sistema eléctrico.

No es la única parte de la factoría que tiene problemas. El horno alto 'B' experimenta dificultades más de tres semanas después de su arranque continúan. Estas instalaciones interrumpieron su producción para someterse a una parada de mantenimiento a finales de septiembre. Pero su reactivación, una operación compleja, no ha resultado como se esperaba y el horno ha registrado varios percances. El último se produjo el pasado 15 de octubre, cuando la quema de dos toberas –los conductos por donde se introduce gas– provocó un fuego. No era el primero, puesto que en días previos a esa fecha ya había ocurrido otro.

Desde su arranque, se encuentra en «proceso de estabilización» explicó la multinacional. Así, está a medio gas, sin lograr funcionar con normalidad. Aunque las fábricas asturianas, como todas las europeas, están afectadas por la debilidad del mercado siderúrgico y llevan meses sin trabajar a pleno rendimiento, es que es fundamental que el horno alto 'B' vuelva a operar con normalidad, ya que en un futuro próximo tendrá que hacerlo en solitario, ante el cercano fin de la vida útil del 'A', en 2026.

De forma paralela, el sínter 'A' permanece inactivo por una parada programada que durará un total de 50 días. En ese tiempo, se implementarán mejoras para que esté en óptimas condiciones cuando el 'B' deje de operar a finales de año por cuestiones mediombientales. De modo que la capacidad de producción de Arcelor se reducirá durante varios meses, en un contexto en el que el mercado del acero está muy debilitado por las importaciones de países asiáticos. Sobrecapacidad a la que la Unión Europea trata de dar respuesta con el plan comercial presentado este mes, que plantea elevar al 50% los aranceles a las importaciones que superen el cupo establecido, que, a su vez, se reduce en un 47%.