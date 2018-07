«El turismo se tiene que redistribuir, hay territorios a los que el turista no llega»

El récord de turistas que se avecina, según los cálculos del ministerio, hace pensar a Reyes Maroto que hay que buscar fórmulas para evitar tocar techo. Por eso asegura que van a utilizar 'big data' para analizar por qué vienen o no los turistas y cómo redistribuirlos por otros destinos menos demandados hasta ahora.

-En materia de turismo vamos a hacer una inversión muy importante en todo el mercado Asia Pacífico. Porque los datos de turismo son muy buenos, pero los crecimientos a partir de ahora van a ser menores, porque estamos doblando la población residente. Vamos a acabar el año con 83-84 millones de visitantes internacionales. Reforzaremos en aquellos mercados en los que perdemos visitantes, Reino Unido es un caso, y luego haremos un análisis de impacto de por qué otros no están viniendo. Turistas que no vienen a España pero sí a Francia o a Italia. Es algo que nos han pedido las comunidades autónomas, poder utilizar herramientas estadísticas más potentes, con 'big data', para analizar al visitante que viene y cuáles son los motivos por los que viene, que les gusta y qué no, y poner esa información a su disposición. Y también analizar a los que no vienen, con estudios in situ. Porque hay flujos de visitantes que no llegan en la afluencia que nos gustaría. La otra estrategia es de productos. España tiene una riqueza, y vengo de una tierra de turismo interior que está teniendo resultados muy buenos, pero hay que acompañar a los municipios y a las comunidades autónomas en esa venta de atractivos que no son el mar, pero que son la gastronomía, los paisajes o las experiencias. Es importante porque el turismo también se tiene que redistribuir. Tenemos muchos flujos concentrados en grandes ciudades y luego tenemos territorios en los que el turista, o no llega, o pasa. También vamos a liderar una red de destinos turísticos inteligentes, que es un modelo que trata de aprovechar el turismo accesible. Hay población que necesita una serie de mínimos para poder acceder a determinados destinos y vamos a hacer un programa muy bonito en materia de turismo accesible y de turismo sostenible. Ya se llevaba trabajando en el ministerio, pero el ministro no lo había puesto en valor. Y cuando llegué me lo contaron y a la semana ya estábamos anunciando la disposición de este Gobierno para liderar este proyecto. Y eso lo vamos a hacer con los municipios y lo vamos a ligar con un plan de impulso del comercio minorista. Unimos el destino con la parte del comercio, que en municipios pequeños significa su subsistencia.

-¿Qué tipo de municipios se han adherido para empezar? ¿Hay un perfil?

-Hay un poco de todo. De hecho ha habido un poco de desconocimiento del proyecto y por eso solo hay 22. Pero desde que lo anunciamos, con una campaña a través de Segittur, que es una empresa que trabaja con 'big data' para la promoción de destinos turísticos inteligentes, han sido muchos los municipios que nos están llamando. Les ayudamos desde el ministerio, trabajamos con los técnicos de turismo de los municipios, y no depende del tamaño sino de la inquietud que tenga el destino por adherirse a este proyecto. Todo el mundo puede encontrar algo que vender.

-Hablaba de cifras récord, pero hay que anticiparse a las posibles fragilidades: destinos competidores que empiezan a recuperarse o prever qué consecuencias tendrá el 'Brexit'. Los británicos son los que más gastan en España.

-En materia de competidores, la estrategia es reforzar destinos, sobre todo Asia Pacífico y habrá otros. Y luego la diversificación del producto. Para nosotros es importante que, cuando vayamos a vender Marca España, esa marca sea muchas cosas, porque conseguiremos que el turista se quede más tiempo. El caso del 'Brexit' lo estamos analizando en una comisión interministerial para tener una posición común como Gobierno de cara a la negociación que se está haciendo desde la Unión Europea. Las negociaciones no van bien. Hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. A todos nos viene bien que la separación se haga de forma correcta.