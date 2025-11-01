El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yacimiento de tierras raras en China

La UE se suma al acuerdo de China y Estados Unidos sobre tierras raras

El gobierno de Xi Jinping ha confirmado la suspensión durante doce meses de sus refuerzos a los controles de exportaciones de este tipo de materiales

H. Rodríguez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:05

La Unión Europea (UE) ha anunciado este sábado su adhesión al acuerdo suscrito entre EE UU y China sobre las tierra raras. El pacto supone ... rebajar las restricciones a las exportaciones de estos materiales, así como de componentes tecnológicos desde el gigante asiático. El paso de la UE llega pocas horas después de que el gobierno de Xi Jinping haya confirmado que la anunciada suspensión durante doce meses de sus refuerzos a los controles de exportaciones de tierras también se aplicará a la Unión Europea. El anuncio oficial llega tras la videoconferencia de alto nivel mantenida este pasado viernes entre el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

