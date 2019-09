UGT advierte que de sin gobierno las pensiones solo subirán un 0,25% El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. / Efe Pepe Álvarez exige al nuevo ejecutivo derogar la reforma laboral y asegura que, de lo contrario, no se sentarán a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 2 septiembre 2019, 13:49

UGT vuelve de las vacaciones con la misma reivindicación: la necesidad de conformar un gobierno cuanto antes porque «si no hay gobierno, las cosas no siguen igual, empeoran». Así lo sostuvo el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, en una reunión con los medios de comunicación, en la que dijo «alto y claro» que no se deberían repetir las elecciones generales y que debe haber un ejecutivo antes del 23 de septiembre. «Los problemas de la gente los hay que solucionar», denunció, p ara puntualizar que «llevamos no tres meses de interinidad, si no más de tres años».

Las razones que esgrimió para llegar a un acuerdo de gobierno son muchas, pero una de ellas es que, de lo contrario, los pensionistas se verían abocados a una subida mínima del 0,25% y otra el «deterioro permanente de la calidad del empleo», que hace necesaria la derogación de las reformas laborales.

Así, Álvarez puntualizó que, con la legislación vigente, «es difícil» que el año que viene las pensiones se revaloricen más del 0,25%, puesto que así se recoge en la reforma realizada por Rajoy mientras la Seguridad Social estuviera en número rojos, como así es. «Me gustaría que todo el mundo fuera consciente de que esto es así», advirtió. Para poder cambiar este incremento, el Gobierno debería hacerlo vía Real Decreto, tal y como hizo el año pasado, cuando aprobó un alza del 1,6% en línea con el IPC estimado, algo que en teoría un ejecutivo en funciones no podría hacer, según señaló el líder de UGT, que, no obstante, no lo descartó totalmente porque «en este país estamos acostumbrados a que la capacidad de invención jurídica no tiene límites». Aprovechó además a exigir la derogación de la reforma de las pensiones de Rajoy, que abocó a los pensionistas a una subida del 0,25% para los próximos años e introdujo el factor de sostenibilidad.

A su vez, Pepe Álvarez no cejó en su empeño de insistir en la necesidad de derogar las reformas laborales ya que «todos los estudios ponen de manifiesto el deterioro permanente de la calidad del empleo. «Que no nos busquen para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores si no hay derogación prevoa», afirmó, y advirtió que, de lo contrario, no se sentarán a negociar la nueva legislación. Además de los elementos que ya habían pactado con el gobierno en funcionas, como devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad y limitar la subcontratación, pidió recuperar las causas de despido y que sea la Administración la que autorice el despido colectivo.