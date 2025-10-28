El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sede de Duro Felguera. José Simal

El Principado defiende la «naturaleza pública» del préstamo a Duro Felguera y analiza «todas las acciones» si no lo devuelve

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, considera «positivo» que el plan de reestructuración haya salido adelante, pero advierte de que la Ley Concursal no permite la quita en el caso del crédito de seis millones concedido por el Ejecutivo regional

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 13:54

Comenta

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguró esta mañana que el Principado va a estudiar «todas las acciones» posibles para «salvaguardar» el ... préstamo de seis millones de euros concedido a Duro Felguera. Ese crédito, subrayó, «es de naturaleza pública y en la Ley Concursal está contemplado que esos préstamos están fuera de toda quita».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado defiende la «naturaleza pública» del préstamo a Duro Felguera y analiza «todas las acciones» si no lo devuelve

El Principado defiende la «naturaleza pública» del préstamo a Duro Felguera y analiza «todas las acciones» si no lo devuelve