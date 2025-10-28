El Principado defiende la «naturaleza pública» del préstamo a Duro Felguera y analiza «todas las acciones» si no lo devuelve

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguró esta mañana que el Principado va a estudiar «todas las acciones» posibles para «salvaguardar» el ... préstamo de seis millones de euros concedido a Duro Felguera. Ese crédito, subrayó, «es de naturaleza pública y en la Ley Concursal está contemplado que esos préstamos están fuera de toda quita».

Así, el Ejecutivo regional no descarta presentar acciones legales contra la ingeniería en caso de que no devuelva el crédito que le concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP). Precisamente ayer, la centenaria firma asturiana cerró el respaldo de la mayoría de los acreedores a su plan de reestructuración. Una hoja de ruta con la que busca esquivar el concurso y lograr la viabilidad y que plantea una quita del 100% de la deuda contraída con los bancos, los proveedores considerados no esenciales para el mantenimiento de la actividad y con el propio Principado, así como la relativa a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales.

No obstante, Sánchez calificó «positivamente» que el plan de reestructuración haya salido adelante. En ese sentido, remarcó que ese plan «garantiza que la empresa no solo mantendrá ese mayor número de empleos ligados a su actividad industrial en ingeniería, sino también a garantizar que vamos a seguir teniendo ese capital humano para afrontar toda la o reinversora que viene y reindustrializadora que viene por parte de la industria de la defensa».