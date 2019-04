La venta de bienes procedentes de una herencia (2ª parte)

La Agencia Asturias, nos explican qué papel puede jugar una inmobiliaria a la hora de afrontar la venta de bienes procedentes de una herencia PUBLIRREPORTAJE Viernes, 5 abril 2019, 14:02

-¿Cómo puede ayudar un agente inmobiliario a la hora de vender inmuebles heredados?

Suelen darse dos casos, aquellos en los que hay un componente emocional fuerte, que distorsiona tanto el valor del bien, como la relación entre herederos cuando hay varios, y que les lleva a perder la objetividad ante el hecho de vender. Y en los que no existe ningún vínculo y ven una oportunidad de «ganar» con la venta. Nuestro trabajo consiste en informar, asesorar y mediar para aportar a cada uno de los herederos, una información objetiva y veraz sobre el valor del inmueble, las posibilidades que tiene la venta, y cómo afecta ésto a cada uno de ellos, y ayudar a resolver una situación que va desde el dolor hasta el desencuentro en algunos casos más complicados.

-¿Qué impuestos se deben pagar cuando uno recibe inmuebles en herencia?

En estos momentos Asturias es la segunda comunidad autónoma que más tributa en casos de herencias. Además del impuesto sobre sucesiones, otro tributo que graba las herencias en España es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que depende de cada ayuntamiento y se llama Plusvalía municipal «mortis causa».

-¿Qué riegos suponer vender a nivel particular?

Todos somos reacios a pensar cuando nos sentimos jóvenes sobre qué sucederá con nuestros bienes cuando faltemos. Pero hoy en día los cuadros familiares pueden ser muy diversos, con familias monoparentales, hijos de varios matrimonios, parejas en convivencia no casadas, etc. Y aunque la ley contemple el supuesto en que no haya herencia hecha, hay que pasar una serie de trámites que llevan tiempo. Esto implica que si los herederos realizan una venta a nivel particular y desconocen ésto, pueden encontrarse con que no podrán cumplir los plazos con los compradores por no tener al día la documentación necesaria, y se generan conflictos en los que podrían tener pérdidas económicas importantes.

-¿Habéis tenido algún caso en el que se demuestre cómo podéis ayudar?

Muchos… Especialmente en los años de crisis inmobiliaria, la mayoría de los inmuebles que se vendieron eran los procedentes de herencias, con dificultades para afrontar los pagos de las hipotecas y separaciones.

Teníamos un bajo comercial para vender. Cuando se nos comunicó que el vendedor había fallecido, nos enteramos de que los herederos estaban decididos a renunciar a la herencia. Desconocían el valor del bajo y habían tomado la decisión únicamente para «no tener problemas ni gastos». En ese tiempo apareció un cliente comprador muy interesado. Hablamos con ellos, les informamos de todo, les ayudamos a gestionar la herencia y la venta se realizó con éxito, obteniendo un beneficio importante. La mayor tranquilidad es ponerse en manos de profesionales con experiencia.