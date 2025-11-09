José Armando Tellado (Lugo, 1970) se muestra «satisfecho» con el 2025 del Grupo Central Lechera Asturiana, que tras facturar más de mil millones el ... año pasado volverá a mejorar los resultados en este, asegura. Aun así, recuerda que la fuerza de la compañía se basa en los ganaderos, para quienes «vienen tiempos muy buenos», especialmente gracias al auge del negocio de los quesos.

–¿Tras un 2024 de récord, cómo prevé el grupo cerrar este año?

–No podemos anticipar ahora resultados, pero está siendo un buen año en general, tanto en el canal retail como en el de hostelería. Ha sido un año muy bueno para los ingredientes y para la exportación, que nosotros concentramos mucho en los derivados lácteos, y también ha sido un año bueno. Es un ejercicio de transición, tras la incorporación de los negocios de quesos que hemos ido adquiriendo recientemente, tanto de Flor de Burgos como de Quescrem. Pero yo me quedo con que va a ser un año bueno para las empresas y muy bueno para el ganadero. Estamos muy satisfechos y mejoraremos los resultados del año pasado.

–¿Qué factores están siendo más determinantes?

–Tenemos una marca muy fuerte, amparada por nuestros socios ganaderos, que nos permite llegar más lejos. Desde 2022 se ha retrabajado y reconstruido toda la cadena de valor de la leche líquida y hoy se genera un valor que se está repartiendo de forma justa y razonable. Yo destacaría que en estos últimos dos años el comportamiento de los productos industriales, de la grasa y de la proteína en mercados internacionales ha sido extraordinariamente bueno. Lo que juega a favor para unos negocios va en detrimento de otros que incorporan más la grasa, como por ejemplo el tema de los quesos, pero hemos tenido el viento a favor y este año seguimos construyendo sobre la misma inercia, con el foco puesto en la reducción de los costes, pero el resultado sobre todo obedece al buen comportamiento comercial en los distintos canales.

–¿Se nota el impacto de las marcas blancas?

–Las marcas blancas son un competidor más que se basan principalmente en el precio, pero nosotros tenemos una marca fuerte construida sobre la calidad, el origen y el sabor. Estamos recibiendo esta semana visitas de nuestros socios ganaderos. Hoy tenemos más cuota de mercado en leche, nata y mantequilla del que teníamos en el año 2000. Por aquel entonces era del 15% y hoy, en la mayor parte de los mercados es de 65%. En leche líquida se ha más que duplicado la cuota, y representamos el 45% de la venta de todas las marcas de España, pero en nata y mantequilla más del 50%, somos más grandes que todas las demás marcas juntas. Por tanto, es cierto que hay un consumidor que demanda precio, pero hay otros que buscan marcas como las nuestras. Nosotros lo que hacemos es tratar de seguir dando argumentos a esos consumidores para que nos sigan eligiendo. A día de hoy, pese al crecimiento del mundo 'low cost', nosotros seguimos entrando en más del 50% de los hogares españoles. Y eso es un motivo de satisfacción

–¿Cómo valora el comportamiento del mercado lácteo este año?

–El mercado lácteo está cambiando mucho y el mercado de producción también. Si miramos los últimos años, se aprecia una clara tendencia a la baja en el mercado de leche líquida, que crece a razón del 1% o 1,5% anual, con excepciones puntuales, porque hablamos siempre de mercado retail. El mercado del yogur está razonablemente estable y donde hay un crecimiento muy importante en un sentido muy amplio es en el de los quesos, porque crece el consumo en el hogar, pero sobre todo el consumo de quesos asociados a la dinámica de quinta gama y conveniencia; es decir, el queso que encuentras en las ensaladas preparadas, en las pizzas o en la comida refrigerada. Eso está creciendo a razón del 5% anual y en el hogar el 3% anual. Entonces, tenemos un consumo cada vez mayor que en vez de venirte del mercado de leche líquida, te viene del mercado de los quesos.

–Los hábitos han cambiado bastante en los últimos años

–Hace 15 años, el español era un mercado donde más del 50% de la leche que se producía terminaba en un brik y, mientras que hoy ese porcentaje está terminando en alguna forma de queso. El mercado lácteo es un mercado de futuro para las industrias que trabajamos en él, pero sobre todo para el productor. Vienen tiempos muy buenos para los productores, con independencia de que pueda haber, evidentemente, dentro de cada año, pequeñas correcciones. Pero a medio y largo plazo el escenario es claramente positivo porque la demanda global crece, especialmente la demanda de queso, y la producción no se espera que crezca en línea con la demanda. Lo estamos viendo en España, donde hay un 5 o 6% de cierres anuales. El tamaño de las ganaderías está limitado y, por consiguiente el déficit de producción que se generó con la entrada de España en la Unión Europea y que en estos momentos se estima en un 30%, en el año 2035 puede ser un 40% y seguir creciendo. Hoy estamos importando un equivalente a 3.000 millones de litros de leche en forma de queso para atender el consumo interno. Dentro de cinco años, las estimaciones que tenemos hablan de un déficit de 5.500 millones. Al final, los precios se forman entre oferta y demanda, así que previsiblemente vienen tiempos muy buenos para los ganaderos.

–¿Cuál es el techo de la compañía? En 2019, en una entrevista para EL COMERCIO, fijó como objetivo llegar a los mil millones en facturación en cinco años. Ese hito se cumplió el año pasado.

–Sí, se llegó antes. También es cierto que la inflación ha jugado a favor y creo que no hay que hacerse trampas al solitario. Porque lo que nosotros buscábamos con el crecimiento en facturación es también un crecimiento en resultado. Y esto se está logrando. Estamos mejorando todos los indicadores de rentabilidad que nos interesan, porque el propósito del grupo es claramente dar futuro al ganadero. Hay que darle rentabilidad para que se gane la vida como se merece, como un empresario que trabaja, que ha decidido trabajar en el campo, que es vocacional y que tiene derecho a que su empresa genere el mismo resultado que genera cualquier otra empresa de otro sector.

–¿Ese crecimiento económico puede ir acompañado de un incremento de plantilla?

–Yo espero que la empresa siga creciendo, tanto de forma orgánica como inorgánica, porque el peso del queso en nuestro negocio todavía tiene que crecer, pero también estamos viendo la época de la tecnología. No me atrevo a valorar si vamos a crecer o no en plantilla. Sí creo que es importante el compromiso que como empresa tenemos que tener con la eficiencia, porque las marcas del distribuidor compiten en base a precio y nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer calidad, seguridad, origen y sabor sin sobrecostes innecesarios. Ni la tecnología es un sobrecoste, ni el trabajador lo es, pero tenemos que encontrar ese equilibrio que nos permita ser competitivos en todos nuestros mercados y seguir cumpliendo con nuestro propósito de dar futuro al socio ganadero.

–Tras las compras de Flor de Burgos y Quescrem, ¿se plantean más adquisiciones?

–Siempre estamos abiertos a seguir comprando. Afortunadamente no tenemos deuda, tenemos una caja importante, somos generadores de caja neta y por tanto estamos permanentemente buscando oportunidades que tengan sentido. No obstante, en el muy corto plazo, de un año o dos, nuestra prioridad es la integración de Flor de Burgos y de Quescrem Innolact. Pero si vemos que hay una oportunidad para seguir creciendo, especialmente en el negocio de quesos, vamos a intentar ir a por ella, por supuesto.

–¿Qué medidas se están impulsando para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en las explotaciones ganaderas?

–Inicialmente se tomaron las decisiones más sencillas, como el cambio de energías a renovables. Ahora se trata, sobre todo, de actuar sobre la digestión entérica y las emisiones de metano y la gestión de los purines. En el caso de los purines, dentro del grupo está Biogastur, que este año, tras aprobar y acometer las inversiones necesarias para pasar de biogás a biometano, está ya inyectando biometano en red y, por tanto, garantizando la completa circularidad de los purines de nuestros ganaderos. Por otro lado, para la digestión y las emisiones de metano de los animales, tenemos una granja laboratorio donde estamos trabajando con las proteínas y con los forrajes para tratar de ver cuál es el alimento idóneo para reducir las emisiones. Trabajamos también con compañías que están explorando distintos aditivos que reducen hasta un 30% las emisiones, aditivos que se añadirían a la alimentación del ganado, a los piensos.

–¿La falta de relevo generacional es uno de los mayores retos del sector?

–Central Lechera Asturiana no puede ser una sociedad sin ganaderos. Nuestra fuerza se basa precisamente en la sociedad de ganaderos y en las ganaderías familiares que trabajan cada día para poder abastecer a nuestras fábricas. Desafortunadamente, pese a los buenos precios del mercado, sigue habiendo un nivel de cierres importante. Por tanto, si no se toman medidas que garanticen un relevo, si la compañía crece por un lado y los ganaderos por edad se jubilan, nos encontraríamos seguramente con una situación estructural de falta de un activo estratégico como la leche.

–¿Eso les empuja a extender la red de ganaderías fuera de la región?

–En ese escenario, tendremos que mirar fuera de Asturias, porque aquí representamos hoy entre el 82% y el 85% de la producción y es difícil tener el 100%, porque hay otros operadores que también quieren comprar aquí. Tenemos varias plantas de producción en Galicia, en Cataluña, en Madrid, tenemos planta en Burgos y, por tanto, la lógica es que nosotros abramos la sociedad hacia zonas productoras donde tengamos centros de producción. De hecho, por estatutos, Central Lechera Asturiana puede tener socios y tiene en las comunidades limítrofes. Tenemos socios en Galicia, León y Cantabria. Poco a poco iremos abriendo la sociedad a medida que haga falta, pero nos parece muy importante que esos nuevos socios compartan los valores que tenemos como sociedad, del presidente fundador, y que compartan este compromiso con la tierra, con el origen, con el sabor y con las marcas.

–Hace algo menos de un año, el grupo renunció a la ayuda de 2,5 millones para construir una planta de biomasa. ¿La situación sigue igual?

–Respecto a la a la biomasa, no hay un mercado de futuros que ofrezca visibilidad sobre la estructura de costes de los próximos años. Nosotros seguimos trabajando en nuestra estrategia de descarbonización. De hecho, hemos reducido en los últimos años más de un 50% el consumo el consumo de combustibles fósiles, pero la biomasa no está claro que para nosotros sea la tecnología del futuro, tendremos que seguir estudiándolo.

–¿Qué otras medidas de eficiencia energética se están tomando?

–La primera medida es consumir menos. Intentamos ver dónde podemos activar planes de reducción y este año hemos invertido 30 millones de euros. El año pasado fueron 25 y, en los últimos cinco años, hablamos de cantidades por encima de los 100 millones, donde toda la renovación tecnológica tiene un eje claro que es la reducción de los consumos energéticos.

–¿Hay planes para reactivar la cogeneración energética?

–No, por dos razones. La primera porque los cambios regulatorios hacen que no tenga sentido económico y la segunda porque la cogeneración no ayuda en la estrategia de descarbonización, porque hace un consumo de de gas natural sustancialmente por encima de las necesidades productivas de generación de vapor.

–¿Qué papel juega Capsa Vida en la apuesta por la innovación?

–Nos permite tener visibilidad sobre tecnologías de descarbonización y ligadas a la mejora de procesos o de componentes de salud. Capsa Vida es una especie de punto de observación de todo lo que sucede con especial foco en los procesos, no tanto en producto, y con mucho foco también en el ganadero, en cómo podemos ayudarlo a cumplir con los objetivos y reduzca su huella de carbono.