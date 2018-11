«La decisión del Supremo sobre las hipotecas supone uno de los capítulos más oscuros de la historia democrática» Concentración de Gijón contra el fallo del Supremo sobre las hipotecas. / Aurelio Flórez Cientos de personas se movilizan en Oviedo y Gijón contra el fallo sobre las hipotecas | Reclaman una mayor independencia del poder judicial y piden al Gobierno central que se adelante a la reacción de la banca LAURA CASTRO | SANDRA FERRERÍA Sábado, 10 noviembre 2018, 13:23

«Esta justicia nos avergüenza». Así rezaba una de las pancartas que se exhibió esta mañana en la plaza del Parchís de Gijón durante la concentración convocada por la Federación de Vecinos y la Unión de Consumidores en rechazo al fallo sobre las hipotecas. Una escena que se repitió también en Oviedo y con ambas Asturias se sumaba así a las movilizaciones convocadas por todo el país.

Exigen una mayor independencia del poder judicial para garantizar la democracia. «La decisión final del Tribunal Supremo supone uno de los capítulos más oscuros de la historia democrática de España», manifestó Adrián Arias, presidente de la Federación de Vecinos, quién incidió en que el poder judicial «debe defender a los ciudadanos y no a los bancos». Lamentan las formas en las que el máximo órgano del poder judicial dio marcha atrás a las sentencias «valientes» que obligaban a la banca a asumir el impuesto hipotecario.

Por ello, piden la dimisión de Luis María Diez, presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo, y a Carlos Lesmes, presidente del máximo órgano del poder judicial. Asimismo, hoy, día en el que entra en vigor el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sanchez con el que se exime a los clientes de pagar el impuesto hipotecario, exigen al Ejecutivo central que se adelante a la respuesta de las entidades bancarias. «Ya han advertido de que aumentarán el tipo de interés para compensar las pérdidas del impuesto hipotecario y hacer así que nuevamente lo paguen los clientes», aseguró Arias.

«Bochornoso espectáculo»

En Oviedo, decenas de personas se han concentrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en la plaza Porlier, para mostrarse contrarios a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas.

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE), que leyó un manifiesto, pidió ante el TSJA la dimisión de Luis Maria Diez-Picazo y de Carlos Lesmes, «los artificieros de este bochornoso espectáculo». «Cada minuto que siguen al frente de esta institución baja el prestigio de la justicia en este país», criticaron.

Con esta protesta, la UCE incidió en la importancia de «un poder judicial independiente» de las «élites políticas y los poderes económicos-financieros». «Sin justicia independiente no hay democracia», «La vivienda es un derecho no un negocio», «Vergüenza Suprema», y «Esta justicia no nos representa» fueron algunos de los cánticos que se escucharon.

Sindicatos como UGT y CC OO, o políticos municipales y regionales de Podemos e Izquierda Unida participaron en una protesta que estuvo amenizada por la Charanga Ventolín Xixon y por aplausos. También hubo lugar a una cacerolada por parte de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Síguenos en: