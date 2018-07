La protesta del taxi llega a Asturias Taxistas asturianos, ayer, concentrados en Oviedo para exigir mejoras para el sector. / HUGO ÁLVAREZ Medio centenar de profesionales reivindican sus derechos en la capital, mientras las asociaciones piden «prudencia» ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 31 julio 2018, 04:48

Medio centenar de taxistas se movilizaron ayer de forma «espontánea» en Asturias en apoyo a sus compañeros de las principales ciudades de España, en las que el sector está presionando mediante huelgas y cortes de carreteras para exigir al Gobierno central cambios legales que garanticen el cumplimiento del ratio de una licencia de VTC (vehículo con conductor) por cada 30 taxis. Una limitación impuesta por ley que prácticamente no se cumple en ninguna provincia. Tampoco en Asturias. En el Principado, según informó ayer la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, existen en la actualidad 1.397 taxis frente a 104 VTC, siendo las 47 últimas adjudicaciones derivadas por sentencia judicial.

Esto supone un ratio de una licencia de este tipo de vehículos por cada trece taxis que, si bien no se puede comparar con la proporción que existe en ciudades como Madrid (un VTC por cada siete taxis), Barcelona (cuyo ratio actual es de uno por cada ocho, pero podría equipararse aún más si se conceden las licencias previstas) o incluso Málaga (uno de cada tres), empieza a preocupar y mucho entre los profesionales de la región.

De ahí que, explica Santiago Muñoz, representante en Asturias del sindicato Élite Taxi, «algunos taxistas se hayan sentido molestos por las declaraciones de los representantes de los sindicatos mayoritarios que niegan que este conflicto esté afectando a esta región, y hayan salido a la calle de forma simbólica para protestar por la situación». Lo hicieron medio centenar de profesionales, principalmente procedentes de Gijón y Avilés, pero también algunos de Oviedo, que realizaron una marcha haciendo tocar sus cláxones por el centro de la capital para acabar frente a la Consejería de Infraestructura del Principado, sin llegar a cortar el tráfico en ningún momento. Allí permanecieron una media hora y consiguieron ser recibidos por el director de la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad, José Manuel Caldevilla Suárez. El encuentro, explican, fue «cordial» ya que el responsable en materia de Transportes del Principado escuchó su situación actual y dijo comprender la problemática.

El representante del sindicato Élite Taxi indicó que el conflicto que ahora se está visualizando especialmente en las principales ciudades de España también afecta y mucho a los profesionales asturianos. «La intromisión de estas empresas es un duro golpe al taxi, que puede incluso desaparecer», alertó Muñoz. El sindicalista advirtió incluso de que en los últimos tiempos se ha disparado la concesión de licencias a favor de los VTC, lo que calificó de «intromisión» porque, argumentó, no se les exige el mismo tipo de obligaciones que al taxi. En este sentido, exigió no solo que se cumpla el ratio de una licencia de VTC por cada treinta taxis, sino también que no se les permita trabajar más del 80% fuera de su comunidad y que precisen, igual que los taxis, de una doble licencia para dar servicio en zona urbana y en territorio nacional.

Tanto la Asociación de Empresarios de Autotaxi del Principado como la Federación Asturiana Sindical del Taxi reconocieron el daño que este tipo de vehículos está generando ya en Asturias, donde es habitual que las empresas contraten sus servicios para viajes largos, pero abogan por el momento por ser prudentes y no secundaron ninguna manifestación, a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones que se están llevando en Madrid.