El precio de la vivienda se dispara en Asturias y vuelve al crecimiento anterior a la crisis Una vivienda en construcción en el parque fluvial de Gijón. / ARNALDO GARCÍA Aumentó un 7,4% en 2018, una subida que no se veía desde el segundo trimestre de 2007, y un punto y medio superior a la de la media nacional NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Miércoles, 2 enero 2019, 04:32

El mercado inmobiliario en Asturias recuperó el pulso durante el pasado ejercicio, una evolución que ya había comenzado en 2017, pero que en 2018 se afianzó y que, desde la patronal de la construcción, CAC-Asprocon, esperan que signifique cerrar definitivamente las heridas de la recesión. Tras encadenar casi dos años de subidas (siete trimestres), el precio de la vivienda en la región cerró diciembre con un incremento interanual del 7,4%, un crecimiento que no se alcanzaba desde antes de la crisis, en concreto, hay que remontarse al segundo trimestre de 2007 para encontrar un alza mayor, entonces del 8%. Pero, además, el encarecimiento se sitúa un punto y medio por encima del de la media nacional, que fue del 5,8%, impulsado por el comportamiento del sector en Madrid, según se desprende del informe del cuarto trimestre que elabora la sociedad de tasación Tinsa.

Las cifras que maneja esta organización sitúan a Asturias y Castilla y León, con esa subida del 7,4%, entre las comunidades que registraron mayores incrementos, solo superadas por Madrid, con un 10,8%, y la Comunidad Valenciana, con un 7,8%, y muy por encima de otras regiones, como las vecinas Galicia (3,2%) y Cantabria (1,4%). No obstante, los precios de la vivienda en el Principado distan mucho de los valores máximos registrados a finales de 2007 y principios de 2008, cuando la crisis aún no se había dejado notar. De hecho, el metro cuadrado se sitúa de media en 1.206 euros, un 32,4% menos que las cifras de récord de hace más de una década. El informe de Tinsa, hecho público ayer, aunque no recoge información detallada por localidades, sí refleja el comportamiento de las capitales de provincia y cifra la subida en Oviedo en el 6,2%. Este encarecimiento es inferior al de la media regional, aunque el precio medio en la capital asturiana es mayor, de 1.289 euros el metro cuadrado, y la caída con respecto a los valores máximos también, de un 35,7%.

Por otro lado, este documento ofrece otras informaciones sobre el mercado inmobiliario en el Principado, como que cada vez se tarda menos en vender una vivienda. Aunque Asturias es de las comunidades en las que más tiempo se necesita, en 2018 la media se situó en doce meses, frente a los 13,8 de un año antes.

Esfuerzo hipotecario

Además, Tinsa sitúa el esfuerzo que tienen que hacer los asturianos a la hora de pagar el primer año de hipoteca para adquirir una vivienda como el inferior del país en relación con los ingresos familiares. Así, los habitantes de la región destinan un 13,7% de lo que ganan a pagar el piso, una cifra que contrasta con el 18,4% de Andalucía o el 23,5% de Baleares. No obstante, en localidades como Madrid la media roza el 27% y se sitúa por encima del 40% en distritos como son los de Salamanca o Moncloa-Aravaca, cifras que se superan incluso en la zona de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona, donde el esfuerzo es del 49%.

Además, la hipoteca media en Asturias es de 92.298 euros, la octava menor, mientras que la más baja corresponde a Extremadura, con 78.927, y las más altas a Madrid (172.220) y Baleares (175.051). Las cantidades adeudadas tienen su reflejo en las cuotas de los préstamos, así en el caso de Asturias la media es de 441 euros, la séptima más baja, frente a los extremos, que vuelen a ser para Extremadura (362 euros), en un lado, y Madrid (739) y Baleares (849), en el otro.