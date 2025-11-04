El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El precio de la vivienda se dispara en Asturias: «Es preocupante»

La región registra un incremento superior al 20% en la tasa interanual de octubre, una escalada en la que se sitúa solo por detrás de Valencia y Murcia

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

El precio de la vivienda se dispara en Asturias, según un informe de Fotocasa que señala que, en el conjunto de España, ha escalado un 18% en tasa interanual durante el mes de octubre, la máxima subida de 2025 y de toda la serie histórica del portal inmobiliario de las últimas dos décadas. Así, el precio del metro cuadrado en el país se sitúa en 2.789 euros.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha indicado que el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda «es preocupante», ya que roza el 20% de incremento en tan solo un año, lo que responde a una demanda «sólida e intensa que cuadruplica a la oferta» y que mantiene una fuerte presión sobre los precios.

«Un escenario histórico», cerca de la burbuja inmobiliaria

Tras la nueva escalada de octubre, el precio de la vivienda se encuentra ya a un escaso 5,5% de superar el máximo registrado durante la burbuja inmobiliaria de 2007, lo que sitúa al mercado inmobiliario española ante un «escenario histórico». «Es muy posible que en los próximos meses el precio nacional también supere su propia marca y alcance el valor más alto de toda la serie», ha augurado Matos.

No obstante, según este análisis, el mercado se mueve «a dos velocidades». Por un lado, las comunidades con mayor tensión de precios (aquellas con una fuerte atracción poblacional), que están registrando incrementos interanuales sin precedentes y las demás comunidades, en las que los precios crecen más lentamente.

De esta forma, tras el último incremento interanual (18%) del precio de la vivienda, un inmueble estándar de unos 80 metros cuadrados alcanza un valor medio de 223.129 euros en octubre, mientras que hace un año se ofertaban viviendas por 34.067 euros menos (189.062 euros en octubre de 2024).

A lo largo de 2025 el precio de la vivienda no ha dejado de crecer, con repuntes destacados como el de mayo (14,8%), junio (14,9%), julio (15,9%), agosto (17,7%) y ahora el de octubre (18%).

Así, en 2025 hay cinco comunidades autónomas que han alcanzado máximos incrementos en el precio de la vivienda de segunda mano: País Vasco, Andalucía, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares.

Los mayores incrementos

Y, si analizamos los incrementos en octubre en tasa interanual por comunidades, los mayores se han registrado en la Comunidad Valenciana, con un repunte del 22,6%, seguida de Murcia (21,2%), Asturias (21%), Andalucía (20,2%), Madrid (18,9%), Canarias (18%), Cantabria (16,1%), Baleares (15,9%), País Vasco (12,6%), Cataluña (12,5%) y Galicia (11,6%).

Cierran la tabla Castilla y León, con un aumento del 7,2%; La Rioja (6%), Aragón (4,1%), Castilla-La Mancha (3,8%), Extremadura (2,3%) y Navarra (1,9%).

