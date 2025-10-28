El precio de la vivienda se dispara en la zona afectada por la dana y deja subidas de hasta 632 euros/m2

El impacto económico de la dana de 2024 ha dejado bien marcada una huella en el mercado inmobiliario valenciano. Según el informe elaborado por la ... consultora inmobiliaria Gloval, el precio de la vivienda en los municipios más afectados se ha incrementado un 16,8% interanual (1.585 euros por metro cuadrado), dos puntos más que la media provincial. Un avance que se explica por «el efecto combinado de ayudas públicas, inversión privada y demanda muy activa tanto de reposición como de nueva compra», lo que ha absorbido la oferta disponible.

El estudio identifica subidas especialmente pronunciadas en Benetússer, Bétera o Albal, con subidas desde los 614 hasta los 632 euros por m2, respectivamente, y otros municipios como Massanassa, Silla o Alginet, donde los precios han escalado más de un 30% en el último año. «El mercado de la vivienda ha recuperado su fuerza con una intensidad mayor de la esperada», señala el informe, que apunta además que los municipios afectados concentran ya el 54,9% de todas las operaciones de compraventa de la provincia.

La contrapartida a este auge está en la oferta: el parque de vivienda disponible se ha reducido un 22,6%, una cifra que explica el fuerte incremento de precios y que evidencia la presión de la demanda. Desde Gloval, su presidente y consejero delegado, Roberto Rey, advierte de que «la demanda de vivienda es tan fuerte y la oferta tan limitada que supera a cualquier reticencia que pudiera haber por parte de los compradores a invertir en una zona que ha sufrido un impacto tan grande».

El análisis de Gloval subraya que esta tendencia no se debe sólo a la reposición tras la catástrofe, sino también al interés de nuevos perfiles inversores atraídos por precios todavía competitivos y por la expectativa de revalorización. La combinación de liquidez, ayudas públicas y confianza económica ha actuado como catalizador del mercado.

Durante el primer semestre de 2025, las compraventas crecieron un 2,7% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, y en los municipios afectados el aumento fue de más del doble (+5,6%), una cifra que refleja la rápida normalización de la actividad residencial. Albal y Utiel lideraron las subidas semestrales, con un 60% más de transacciones, mientras otras localidades como Paiporta, Catarroja o Aldaia moderaron su ritmo por falta de stock disponible.

Los analistas de Gloval hablan de un mercado «cada vez más tensionado», donde la escasez de vivienda actúa como motor de precios y no como freno. En los municipios medianos —entre 10.000 y 50.000 habitantes—, el 88% registró incrementos de valor y en siete de cada diez casos fueron superiores al 15%.

El alquiler también se encarece

El mercado del alquiler sigue la misma línea ascendente, aunque de manera más moderada. En el conjunto de los municipios afectados, las rentas han aumentado un 5,76% hasta alcanzar una media de 12,28 euros por metro cuadrado al mes, frente al 6,4% registrado en la provincia.

Los mayores repuntes se concentran en Alzira y Catarroja, con incrementos cercanos al 20%, y en los municipios de menor tamaño, donde la subida media alcanza el 14,7%. En estas localidades, además, ha aparecido nueva oferta de vivienda en alquiler por primera vez, como en Almàssera, Guadassuar o Vinalesa, acompañada de un aumento del 12% en los anuncios disponibles.

Pese a ello, el desequilibrio sigue siendo notable. El informe identifica un mercado «muy ajustado» en el que la escasez de inmuebles en renta y la presión de la demanda están provocando tensiones sostenidas en los precios.

La economía local se recupera

El empuje del mercado inmobiliario se sustenta también en la mejora de los indicadores socioeconómicos en los municipios afectados. El empleo alcanza ya al 52,9% de la población activa, una cifra que supera tanto la media provincial como la autonómica, mientras la afiliación a la Seguridad Social crece un 3,1% anual.

El estudio destaca el papel determinante de las ayudas públicas en este proceso: el Gobierno ha aprobado 16.600 millones de euros en compensaciones y reconstrucción, de los cuales 6.661 millones ya han sido abonados. El Consorcio de Compensación de Seguros ha canalizado 3.644 millones, y la Generalitat Valenciana ha tramitado 211.994 ayudas, por un importe de 678,9 millones de euros, dirigidas principalmente a familias y empresas de municipios como Algemesí, Catarroja, Paiporta, Alfafar o Aldaia.

La inversión derivada de estos fondos, junto con la reactivación de la construcción y los proyectos de rehabilitación, ha impulsado la afiliación en sectores clave como la ingeniería, la obra civil y los servicios técnicos, y ha devuelto dinamismo a las economías locales.